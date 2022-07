Wie Wrangelkiez-Bewohner mit Drogensüchtigen umgehen

Berlin. Inmitten der aufgeregten Stadt gleichen Innenhöfe Ruhe- und Schutzräumen – nicht nur für Anwohnende, sondern auch für Menschen, die in den Häuserreihen Unterschlupf oder einen sicheren Raum für ihren Drogenkonsum suchen.

Inwiefern diese Situation zu Konflikten führen kann, zeigt ein Vorfall in der Cuvrystraße im Kreuzberger Wrangelkiez: Am Montag wurden Bewohnerinnen und Bewohner von einem Mann attackiert, der in ihrem Wohnhaus Drogen konsumierte. Nachdem sie ihn aufforderten, das Haus zu verlassen, griff der Mann sie an und verletzte die Anwohnenden. Eine der Anwesenden, die sich nicht im Detail zu dem Fall äußern möchte und nicht namentlich zitiert werden möchte, berichtet, dass der Innenhof regelmäßig von Drogenkonsumenten aufgesucht werde. Sie bitte diese Personen dann, den Bereich zu verlassen, was in der Regel friedlich ablaufen würde. Trotzdem ist ihr anzumerken, dass sie die Situation als belastend empfindet. „Ich wohne seit 14 Jahren in Kreuzberg. In den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich die Lage aber verschlimmert“, moniert die Frau. „Der Weg vom Schlesischen Tor zu mir gleicht einem Spießrutenlauf. Überall stehen Dealer und Drogensüchtige. Zudem werden auf der Straße Glasflaschen auf den Boden geworfen.“

Anwohnende: Drogenproblem ist ein Armutsproblem

In der Nachbarschaft wird ähnliches berichtet. Manfred Springer lebt seit 1977 im Kiez und ist es gewohnt, Drogensüchtige direkt beim Konsum anzutreffen. „Wenn ich morgens aus der Tür trete, sitzt da jemand und zieht sich grell-orangenes Zeug durch die Nase“, berichtet er. „Wir müssen die Türen nachts und teils tagsüber verschlossen halten, weil Obdachlose sonst ins Treppenhaus gehen und sich dort erleichtern.“ Der Aufforderung, das Gelände zu verlassen, kämen sie normalerweise nach. Nur selten gebe es aggressives Verhalten. Doch auch mit baulichen Maßnahmen verhilft sich die Nachbarschaft: Eine kleine Baustelle im Innenhof, die oft als Rückzugsort genutzt werde, wurde mit Holzbrettern unzugänglich gemacht.

Trotz der offensichtlichen Belastung, die die Lage in dem Innenhof mit sich bringt, erzählt Springer mit heiterer Gelassenheit über die Situation – so wie weitere Anwohnende, die zum Gespräch dazugestoßen sind. Sind sind sich einig, dass es sich um ein Armutsproblem handelt und bringen dementsprechend ein gewisses Verständnis für die Drogenkonsumierenden auf. Die Lösung sehen sie nicht in öffentlichkeitswirksamen Razzien im Park, sondern in einem äußerst liberalen Ansatz, der auf Bezirksebene nicht zu realisieren ist: „Die Drogen sollen legalisiert und kontrolliert werden, anders kriegt man das Problem nicht in den Griff“, schlägt Springer vor.