Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (Mitte) schaut sich die Studentenwohnheime der Berlinovo in Oberschöneweide an. Die Berlinovo-Geschäftsführer Silke Andresen-Kienz und Alf Aleithe wollen allein an diesem Standort 1200 Plätze schaffen.