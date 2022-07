Jung und aktiv: Schäferhund-Mix Ari ist ein ganz lieber

Berlin. Ungestüm, lebhaft und aktiv – das ist der noch nicht mal ein Jahr alte Ari. Der Schäferhund-Mix benimmt sich genauso, wie es von einem Hund in seinem Alter und seiner Rasse erwartet wird. Aber Ari kann auch anders: Der Junghund kann gutmütig und folgsam sein. „Er ist ein ganz lieber“, so beschreiben ihn die Pfleger im Tierheim Berlin. Doch er braucht eine ordentliche Führung. Denn leider hat das Tier in seinem bisherigen Leben noch nicht viel kennenlernen dürfen und verhält sich vor allem in neuen Situationen manchmal etwas unsicher. Der Besuch einer guten Hundeschule wäre perfekt für ihn.

Seit Ende Mai ist der hübsche Rüde im Tierheim. Seine Halter haben gegen den Tierschutz verstoßen, deshalb musste er aus seinem Zuhause herausgenommen werden. Eines hat der Hund schon gelernt: Er ist absolut stubenrein. Allerdings kann er noch nicht allein sein. Seine zukünftigen Halter sollten das mit viel Geduld und in kleinen Schritten üben.

Hund Ari spielt gern mit anderen

Ari braucht ein Zuhause in einer ruhigen Gegend bei aktiven und erfahrenen Hundefreunden mit ganz viel Zeit. Sie sollten den Hund am besten rund um die Uhr an ihrem Leben teilhaben lassen und ihm mit klarer Führung zur Seite stehen. Ideal wäre es, wenn Ari mit zur Arbeit könnte. In vielen Fällen gehören Bürohunde bereits zum Arbeitsalltag. Eine feste Alltagsroutine würde Ari Sicherheit geben. Auch eine souveräne Ersthündin etwa gleicher Größe könnte Ari helfen, im Leben anzukommen. Er ist sehr verspielt und hat Spaß daran, sich mit seinen zwei- und vierbeinigen Freunden zu beschäftigen.

Wer dem lieben und temperamentvollen Hundejungen eine zweite Chance auf ein schönes Leben geben will, kann sich bei der Tierpflegenden im Benji-Haus unter Tel: 030 76888-212 melden.