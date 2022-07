Abitur 2022: Das sind Berlins beste Schulen

Berlin. Die Berliner Abiturienten und Abiturientinnen haben in diesem Jahr noch einmal besser abgeschnitten als in den Jahren zuvor. Lagen die Durchschnittsnoten in den vergangenen beiden Jahren jeweils bei 2,3 – von 2011 bis 2019 bei 2,4 – erreichten die Schülerinnen und Schüler diesmal einen Durchschnitt von 2,2. Laut Senatsbildungsverwaltung lasse sich diese Entwicklung auf die besseren Ergebnisse an den Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sowie Schulen in freier Trägerschaft und beruflichen Gymnasien zurückführen. An den öffentlichen Gymnasien war die diesjährige Durchschnittsnote von 2,2 bereits vom vergangenen Abitur-Jahrgang erreicht worden. An welchen Berliner Schulen die Absolventen am besten abgeschnitten haben, zeigt diese Übersicht.

Gymnasien:

1. Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow (Notendurchschnitt 1,63)

2. Arndt-Gymnasium in Dahlem (1,74)

3. Werner-von-Siemens-Gymnasium in Nikolassee (1,75)

4. Heinz-Berggruen-Gymnasium in Westend (1,77)

5. Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Friedrichshain (1,79)

1. Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow (Notendurchschnitt 1,63) 2. Arndt-Gymnasium in Dahlem (1,74) 3. Werner-von-Siemens-Gymnasium in Nikolassee (1,75) 4. Heinz-Berggruen-Gymnasium in Westend (1,77) 5. Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Friedrichshain (1,79) Integrierte Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen:

1. Nelson-Mandela-Schule in Wilmersdorf (1,87)

2. Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Prenzlauer Berg (1,98)

3. John-F.-Kennedy-Schule in Zehlendorf (2,06)

4. Flatow-Oberschule in Köpenick (2,11)

5. Kurt-Schwitters-Schule in Prenzlauer Berg (2,18)

1. Nelson-Mandela-Schule in Wilmersdorf (1,87) 2. Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Prenzlauer Berg (1,98) 3. John-F.-Kennedy-Schule in Zehlendorf (2,06) 4. Flatow-Oberschule in Köpenick (2,11) 5. Kurt-Schwitters-Schule in Prenzlauer Berg (2,18) Schulen in freier Trägerschaft:

1. Berlin Cosmopolitan School in Mitte (1,53)

2. Canisius-Kolleg in Tiergarten (1,67)

3. Evangelische Schule Frohnau (1,70)

4. Moser-Schule – Schweizer Gymnasium in Westend (1,71)

5. Katholische Theresienschule in Weißensee (1,71)

1. Berlin Cosmopolitan School in Mitte (1,53) 2. Canisius-Kolleg in Tiergarten (1,67) 3. Evangelische Schule Frohnau (1,70) 4. Moser-Schule – Schweizer Gymnasium in Westend (1,71) 5. Katholische Theresienschule in Weißensee (1,71) Berufliche Gymnasien:

1. Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik in Prenzlauer Berg (1,74)

2. Max-Bill-Schule in Weißensee (2,33)

3. Elinor-Ostrom-Schule in Prenzlauer Berg (2,35)

4. Jane-Addams-Schule in Friedrichshain/Hohenschönhausen (2,36)

5. Emil-Fischer-Schule in Wittenau (2,39)

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Abitur 2022: 810 Abiturienten mit Bestnotendurchschnitt von 1,0 und 1,1

Von den 13.536 Berliner Prüflingen bestanden in diesem Jahr 13.068 das Abitur. Damit liegt deren Quote mit 96,5 Prozent etwa auf dem Vorjahresniveau (96,7 Prozent). 810 Abiturienten gelang der Bestnotendurchschnitt von 1,0 und 1,1. Das entspricht 6,2 Prozent. Auch hier steigerten sich Berlins Schülerinnen und Schüler. Im Jahr 2021 lag diese Quote noch bei 5,4 Prozent. Auch die Anzahl der Bestnoten – 1,0 – erhöhte sich von 3,4 auf 4,1 Prozent. Die Höchstpunktzahl von 900 erreichte eine Schülerin.

Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) gratulierte den Abiturienten zu dieser Leistung. Der Jahrgang 2022 hätte während seiner gesamten Oberstufenzeit unter der Corona-Pandemie leiden müssen. „Er hat vor allem in den ersten Pandemiejahren große Einschränkungen zum Schutz der Gesellschaft auf sich nehmen müssen und nun trotzdem beeindruckende Prüfungsleistungen gezeigt“, so Busse. Ihr Dank gelte auch den Lehrerinnen und Lehrern. Das Gesamtergebnis zeige auch, so die Senatorin weiter, dass die „pandemiebedingten Sonderregelungen bei gleichbleibend hohem Anforderungsniveau des Abiturs die richtige Entscheidung waren“.

Lesen Sie auch: Ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende

Abiturnoten haben sich auch in Brandenburg verbessert

Auch in Brandenburg haben sich die Abiturnoten trotz erneuter Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in diesem Abschluss-Jahrgang leicht verbessert. Die Durchschnittsnote bei den gut 9600 Prüfungen liegt bei 2,1 – nach 2,2 im vergangenen Jahr und 2,3 in den Vorjahren, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch zur Zeugnisvergabe mit. Im Fach Mathematik verbesserten sich die Ergebnisse im Durchschnitt leicht, in Deutsch wurden sie etwas schlechter. 379 Schülerinnen und Schüler machten ein Einser-Abitur, das war ein Anteil von 4,16 Prozent. Der Anteil der abgelegten Prüfungen mit der Abschlussnote 1,0 lag im vergangenen Jahr bei 3,7 Prozent und in den Vorjahren zwischen 2,44 und 2,56 Prozent. Der Anteil der bestandenen Abi-Prüfungen sank mit 94,64 allerdings ganz leicht gegenüber dem Vorjahr (95,50 Prozent).

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte, der aktuelle Jahrgang habe wegen der Corona-Maßnahmen besondere Rahmenbedingungen auf dem Weg zum Abitur gehabt. Die Schülerinnen und Schüler hätten diese Phase selbstorganisiert und eigenverantwortlich genutzt, um sich langfristig auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Lehrkräfte hätten dies intensiv unterstützt und begleitet.

Schule in Berlin - mehr zum Thema: