Synanon ist gegen die Legalisierung von Cannabis

Berlin. In einem offenen Brief an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kritisiert die Stiftung Synanon die Pläne, mit denen der Erwerb von Cannabis „liberalisiert“ und legalisiert werden soll. Das Kuratorium der Stiftung Synanon, eine Selbsthilfeorganisation für abhängige Menschen, teilte mit: „Wir halten die Legalisierung von Cannabis für den falschen Weg“.

Cannabis ist immer wieder die Einstiegsdroge für lebenslange Gesundheitsgefährdung durch immer stärkere Drogen, heißt es. Synanon verweist auf den UN-Bericht, der ihre Sorgen eindrucksvoll bestätigen würde. „Leider ignorieren die Befürworter der Legalisierung die Erkenntnisse aus dem Bericht. Appelle von UN-Organisationen werden in Deutschland wohl nur beachtet, wenn sie die bereits vorgefassten Überlegungen unterstützen. Synanon bittet Sie, dass der UNO-Bericht wenigstens in Berlin in den politischen Meinungsbildungsprozess zur Drogenpolitik einbezogen wird“, heißt es in dem Brief.

Cannabis soll künftig in lizenzierten Geschäften für Erwachsene auch für nicht-medizinische Zwecke frei erhältlich sein. Für eine entsprechende Gesetzesgrundlage werden nun die Weichen gestellt.

