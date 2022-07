Wahlpannen in Berlin: Expertenkommission legt Bericht vor

In vielen Wahllokalen herrschte am 26. September 2021 Chaos, die Warteschlangen waren lang.

Wahlen 2021 Expertenkommission legt Bericht zu Wahlpannen in Berlin vor

Berlin. Eine vom Berliner Senat beauftragte unabhängige Expertenkommission stellt am heutigen Mittwoch ihren Bericht zu den Pannen bei der Abgeordnetenhauswahl und der Bundestagswahl im vergangenen Jahr vor. Dem im November 2021 eingesetzten Gremium gehörten rund 20 Fachleute aus mehreren Bundesländern an, darunter Juristen, Vertreter der Zivilgesellschaft und Praktiker aus Wahlleitungen. Sie sollten die Vorgänge am Wahltag, dem 26. September 2021, analysieren und Vorschläge erarbeiten, damit sich Derartiges nicht wiederholt.

Die Expertenkommission empfiehlt nach Recherchen des rbb strukturelle Veränderungen bei der Organisation von Wahlen. So sollte aus Sicht des Gremiums geprüft werden, ob die Landeswahlleitung ein Weisungsrecht gegenüber den Bezirkswahlämtern bekommt. Die Landeswahlleiterin sei derzeit "eine Königin ohne Land", heißt es nach Angaben des rbb in dem Bericht der Kommission. Sie habe keine Instrumente, Wahlen in Berlin gesamtstädtisch zu steuern.

Als eines der Hauptprobleme identifiziere die Kommission die Ausstattung und Vorbereitung der Wahllokale. Die Landeswahlordnung müsse aus Sicht des Expertengremiums so geändert werden, dass die Wahllokale vor Beginn des Wahltags vollständig mit der notwendigen Anzahl an Stimmzetteln ausgestattet sind. Nötig seien auch einheitliche Standards für eine höhere Anzahl von Wahlkabinen in allen Bezirken.

In der Gesamtschau kommt die Kommission laut rbb zu dem Schluss: «Die aufgetretenen Probleme am Wahltag waren rückblickend die Folge vermeidbarer Fehler einer zu wenig vorausschauenden Planung und Vorbereitung der Berliner Wahlen.»

Bei den parallel stattfindenden Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus traten zahlreiche Pannen und organisatorische Probleme auf.

Wahlprüfungsausschuss untersucht die Vorgänge

Gerade tragen auch die Landesverfassungsrichter Informationen zusammen über das, was am 26. September bei den Wahlen schief gelaufen ist in Berlin. Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann hatte gegenüber dem gegenüber dem Landesverfassungsgericht eingeräumt, dass sie nicht alle Pannen nachvollziehen kann.

Für die Bundestagswahlen läuft ein gesondertes Verfahren. Der Wahlprüfungsausschuss untersucht die Vorgänge und muss dazu ein Votum abgeben. Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht ein „systematisches Versagen“ in Berlin und verlangt Neuwahlen in sechs der zwölf Berliner Bundestagswahlkreise.

Wahlen 2021 in Berlin: Einige Pannen von vielen

In 102 Wahllokalen mussten die Wahlhelfer den Wahlvorgang wegen fehlender Stimmzettel unterbrechen. 36 davon machten zwischen einer und zwei Stunden dicht. Die Schließung um maximal einige Minuten nach dem eigentlichen Ende um 18 Uhr war wegen des großen Andrangs der Bürgerinnen und Bürger in 255 Wahllokalen nicht möglich. 22 Standorte überzogen sogar mehr als anderthalb Stunden, in denen die Wählenden schon Prognosen und Hochrechnungen kennen konnten. Dass manche Wahllokale nur zwei Wahlkabinen aufstellten, andere aber drei für die annähernd gleiche Zahl von Stimmberechtigten bereit hielten, lag ebenfalls in der Verantwortung der örtlichen Wahlvorstände.

Die Landeswahlleiterin geht von 170 bekannten Fällen aus, in denen Wahlberechtigte abgewiesen wurden. Kritiker glauben jedoch, dass erheblich mehr Menschen ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten oder wollten, weil sie die langen Wartezeiten scheuten oder nach einer Unterbrechung nicht ein zweites Mal zum Wahllokal kommen wollten. 15 Mal durften nach Angaben Rockmanns, die sich auf die Bezirksangaben stützt, Minderjährige oder EU-Ausländer für die Landtags- oder Bundestagswahlen abstimmen, obwohl sie nur für die Bezirkswahl teilnahmeberechtigt sind.

1608 Erststimmzettel für einen anderen Wahlkreis seien ausgegeben worden und in Friedrichshain-Kreuzberg 1969 Stimmzettel für die Zweitstimmen. 3409 Mal seien gar keine Erststimmzettel ausgegeben worden, das passierte vor allem in Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg. 1297 Mal gab es keinen Zettel für die Zweitstimme.

Über eine Wiederholung der Wahl wird noch entschieden

Wegen der massiven Probleme steht eine teilweise oder komplette Wiederholung der Wahlen im Raum. Im Falle der Wahl zum Abgeordnetenhaus entscheidet darüber das Landesverfassungsgericht, das nach Einsprüchen gegen Wahlergebnisse ein Wahlprüfungsverfahren eingeleitet hatte. Bis Ende des Jahres soll eine Entscheidung fallen.

Über eine Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin muss der Bundestag auf Basis einer Empfehlung seines Wahlprüfungsausschusses befinden, bei dem viele Einsprüche eingingen. Gegen diese Entscheidung sind dann Klagen beim Bundesverfassungsgericht möglich.