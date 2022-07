Plätze für Geflüchtete in Berlin werden langsam knapp

Berlin. In Berlin werden die Plätze für ukrainische Kriegsflüchtlinge knapp. „Es gibt in den 75 Gemeinschaftsunterkünften noch 200 freie Plätze“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag. Pro Unterkunft gebe es nur noch zwei bis drei freie Plätze. Schon jetzt sei es schwer, große Familien oder Familienverbände zusammen an einem Standort unterzubringen. „Die Lage ist ernst“, sagte Kipping.

Nach Angaben der Sozialsenatorin sind pro Monat etwa 1000 neue Plätze notwendig, um alle Flüchtlinge angemessen unterzubringen. Insgesamt kommen pro Monat zwischen 1700 und 2000 Menschen neu in Berlin an, davon rund 500 bis 650 aus der Ukraine. Allein am Montag kamen den Angaben zufolge 620 Kriegsflüchtlinge am Hauptbahnhof, dem Omnibusbahnhof und am Südkreuz an. Dazu komme eine unbekannte Zahl an Flüchtlingen, die im Privat-Pkw anreisen, oder von Verwandten in Polen abgeholt würden.

Etwa 750 Menschen verlassen pro Monat die Unterkünfte, entweder, weil sie in ein anderes Bundesland ziehen, oder eine Wohnung gefunden haben. Wie viele ukrainische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren, sei nicht bekannt.

Zusätzlicher Druck auf die Unterbringung entsteht laut Kipping auch dadurch, dass viele Menschen, die Flüchtlinge privat untergebracht haben, nun - nach mehreren Monaten - wieder Abstand davon nehmen. So drängen zusätzliche Menschen in die vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte.

Die Verwaltung findet kaum geeignete neue Standorte

Der Verwaltung falle es derzeit jedoch schwer, schnell genug angemessene neue Unterkünfte zu finden. Künftig könne es zu Einbußen bei der Qualität der Unterbringung kommen, weil entweder die Belegung der bestehenden Unterkünfte erhöht werden muss, oder Menschen, die Anspruch auf einen Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft haben, in anderen, weniger gut ausgestatteten Unterkünften untergebracht werden müssen, kündigte Kipping an. Als Grund für die Knappheit gab sie unter anderem überzogene Mietforderungen von möglichen Vermietern an.

Um auf den anhaltenden Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge weiter vorbereitet zu sein, verlängerte der Senat am Dienstag die Verträge für den Betrieb des Ankunftszentrums auf dem ehemaligen Flughafen Tegel. Die Verträge sollten zunächst im August auslaufen und wurden jetzt vorerst bis November verlängert.

