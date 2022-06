Konzert: Mick Jagger und die Rolling Stones spielen am 3. August in Berlin.

Waldbühne Rolling Stones live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Diese Nachricht sorgt bei vielen Rock-Fans in Berlin für Begeisterung: Die Rolling Stones kommen im Rahmen ihrer großen "SIXTY"-Europatour für ein Zusatzkonzert in die Berliner Waldbühne. Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood verlängern ihre Europa-Tournee zum 60. Bandjubiläum um ein Konzert und spielen am 3. August 2022 in der Waldbühne.

Mit im Gepäck haben die Stones für ihren Berlin-Auftritt neben neueren Songs auch eine Auswahl ihrer bekanntesten Stücke wie "Paint It Black", "Sympathy for the Devil" und "Satisfaction". Auf der Bühne werden die Rolling Stones von Steve Jordan (Schlagzeug) sowie Chuck Leavell (Keyboards), Darryl Jones (Bass), Tim Ries & Karl Denson (Bläser), Matt Clifford (Keyboards) und den Sängern Bernard Fowler und Sasha Allen begleitet.

Wo werden die Rolling Stones auftreten?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer. Zur Waldbühne haben die Stones ein ganz besonderes Verhältnis: Beim ersten Stones-Konzert in Berlin vor unglaublichen 57 Jahren im September 1965 hinterließ die Band auf jeden Fall einen „bleibenden“ Eindruck – zumindest aus Sicht der Behörden. Zwei weitere Male, 1982 und 2014, sind sie noch dort aufgetreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Der Vorverkauf für das Konzert der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne startet am Mittwoch, 29. Juni 2022, um 12 Uhr auf dem Portal des Tickethändlers Eventim. Es sollen rund 20.000 Tickets angeboten werden. Informationen zu den Ticketpreisen sind derzeit noch nicht verfügbar. Zur Orientierung: Bei der "Sixty"-Tour werden aktuell Tickets für Konzerte der Stones an anderen Spielorten ab 205,65 Euro verkauft. Sondertickets gibt es ab 539 Euro.

Gibt es noch weitere Konzerte in Deutschland?

Vor dem Konzert in der Berliner Waldbühne wird es ein weiteres Stadion-Konzert der Rolling Stones in Gelsenkirchen (am 27. Juli 2022 in der Veltins-Arena) geben – für das derzeit noch wenige Restkarten erhältlich sind.

Wann geht es in Berlin los?

Der Einlass startet am Mittwoch (3. August 2022) um 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.30 Uhr.

Welche Songs werden die Rolling Stones in Berlin spielen?

Wie es sich für das 60-jährige Jubiläum der Band gebührt, haben die Stones einen mit Hits, Klassikern und persönlichen Lieblingsliedern prall gefüllten Tourkoffer vorbereitet – mit Songs wie "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice", "(I Can't Get No) Satisfaction", "Start Me Up" und vielen mehr. Aber es wären keine wirklichen Rolling Stones-Konzerte, wenn es nicht an jedem Auftrittsort auch einige musikalische Überraschungen gäbe. Diese Songs spielte die Band im Rahmen der „Sixty“-Tour bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in München:

Street Fighting Man 19th Nervous Breakdown Rocks Off Tumbling Dice Out of Time Ruby Tuesday You Can't Always Get What You Want Living in a Ghost Town Honky Tonk Women Connection Slipping Away Miss You Midnight Rambler Start Me Up Paint It Black Sympathy for the Devil Jumpin' Jack Flash

Zugabe:

Gimme Shelter (I Can't Get No) Satisfaction

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne.

Rolling Stones live in Berlin, Mittwoch, 3. August 2022, Einlass 16.30 Uhr; Konzertbeginn 18.30 Uhr; Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.