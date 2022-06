James-Simon-Park in Berlin: Neunköpfige Gruppe schlägt zu - Park geräumt

Berlin. Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonntag den James-Simon-Park in Mitte geräumt. Zuvor sei es zu mehreren Straftaten gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Berliner Morgenpost sagte, sei es zunächst gegen 22.40 Uhr zu einer schweren Raubtat gekommen. Im nahe gelegenen Monbijoupark seien zwei 21-Jährige von einer Personengruppe angegriffen worden. Neun Personen hätten die beiden jungen Männer mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht und anschließend eine Bauchtasche entrissen. Dabei sei einer der Männer am Kopf verletzt worden, der andere am Arm und am Bein.

Gegen 23 Uhr schlug nach Angaben der Polizeisprecherin erneut eine neunköpfige Personengruppe zu. Ein Mann habe in der Unterführung am James-Simon-Park uriniert, als er von der Personengruppe angesprochen worden sei. Als er sich umdrehte, so die Polizeisprecherin, schlug ihm einer aus der Personengruppe ins Gesicht. Anschließend hätten sie auf ihn eingetreten und ihn durchsucht. Dabei soll eine Geldbörse entwendet worden sein. Der Mann musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen einer schweren Raubtat.

1000 Menschen im James-Simon-Park, als er geräumt wird

Im vergangenen Jahr sperrte die Polizei den James-Simon-Park ab 20 Uhr ab. Am Eingang kontrollierten Beamte.

Foto: Jean MW/Geisler-Fotopress / picture alliance / Geisler-Fotopress

Um 23.50 wurde weiteren Angaben zufolge ein 33-jähriger Mann im James-Simon-Park von einer Personengruppe verfolgt und angegriffen. Als Zeugen einschritten, ließen die Männer zunächst von dem 33-Jährigen ab. Allerdings gerieten sie nur kurze Zeit später wieder aneinander, so die Polizeisprecherin. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 33-Jährige eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen am Arm. Gegen die Unbekannten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

James-Simon-Park wurde schon Anfang Juni geräumt

In dem Park hätten sich etwa 1000 Personen befunden, die Polizei war anschließend mit 40 Beamten und Diensthunden im Einsatz. Die Räumung erfolgte ab 0.40 und war laut Polizei gegen 1 Uhr abgeschlossen.

In diesem Sommer ist es nicht das erste Mal, dass der Park geräumt wurde. Anfang Juni etwa, feierten 800 Menschen in dem Park, als ein 20-Jähriger angegriffen wurde. Anschließend sei die Stimmung sehr angespannt gewesen. Um eine Eskalation zu vermeiden, schritt die Polizei damals ein.

Auch im vergangenen Sommer war es immer wieder zu Straftaten in dem Bereich gekommen, mehrmals hatte die Polizei den Park räumen müssen. In der Folge hatte der Bezirk Mitte den James-Simon-Park ab 20 Uhr dicht gemacht.