In den Berliner Freibädern kam es am vergangenen Wochenende zu teils chaotischen Szenen.

Freibäder in Berlin

Freibäder in Berlin Berliner Bäder: Mehr Sicherheit und besserer Ticket-Verkauf

Berlin. Nach teils chaotischen Zuständen in den Freibädern Berlins am vergangenen Wochenende haben die Bäderbetrieb Abhilfe versprochen. Im Sommerbad am Insulaner in Steglitz hatte eine Massenschlägerei mit 100 Beteiligten für Schlagzeilen gesorgt. Probleme gab es auch beim Online-Ticketverkauf.

Die Sommerbäder der Hauptstadt dürften am Wochenende wieder gut besucht werden angesichts von Temperaturen von über 30 Grad. Der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, Matthias Oloew, sagte nun dem RBB, die Bilder am vergangenen Sonntag in Steglitz hätten nur einen kleinen Ausschnitt des Freibadlebens insgesamt gezeigt. "Nachdem die Polizei die Situation beruhigt hat, konnte der Badebetrieb auch ganz regulär bis 20 Uhr weitergehen", sagte Oloew dem Sender.

Die Bäderbetriebe hätten nun das Sicherheitspersonal verstärkt, damit dieses stärker präventiv arbeiten könne, so Oloew. Zudem solle es bei dem Securitydienst auch eine Rufbereitschaft an Wochenenden geben. Weiterhin sei der Online-Shop optimiert worden, um einen erneuten Server-Ausfall zu vermeiden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zahlreiche Menschen warten bei hochsommerlichen Temperaturen auf Einlass ins Sommerbad Kreuzberg.

Foto: dpa

Deutsche Polizeigewerkschaft: Besucherzahl beschränken, Hausverbote aussprechen

Bodo Pfalzgraf, Berliner Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), teilte zu dem Polizeieinsatz im Sommerbad am Insulaner mit: „Unsere KollegInnen werden regelmäßig wegen Körperverletzungen, sexueller Übergriffe oder Diebstählen in die Freibäder gerufen.“

Damit sich ein Polizeieinsatz wie am vergangenen Wochenende nicht wiederhole, fordert der DPolG-Landeschef nun, eine maximale Besucherzahl je Bad festzulegen. Dies könne analog zu den Online-Zeitfenstern und Kontingenten während der Corona-Regelungen geschehen und müsse durch die Betreiber kontrolliert werden. „Unsere Kolleginnen und Kollegen können nicht jederzeit mit einem Großaufgebot an Berliner Bädern im Einsatz sein“, so Pfalzgraf.

Freibad-Betreiber müssten außerdem auffällig gewordene Badegäste mit Hausverboten von zwölf bis 36 Monaten belegen. Für die Kontrollen müssten hauseigene Sicherheitsdienste auch am Wochenende beauftragt werden. Aktuell seien rund 170 Sicherheitskräfte an Berliner Bädern im Einsatz.