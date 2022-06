Berlin: Gewerkschaft GEW ruft Lehrer zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert kleinere Schulklassen. Dafür soll in Berlin erneut ganztägig gestreikt werden.

Berlin. Für einige Schülerinnen und Schüler dürfte am 29. Juni der Unterricht ausfallen: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin ruft Lehrkräfte für diesen Tag zu einem ganztägigen Warstreik auf. Die GEW fordert den Abschluss eines Tarifvertrages, in dem die Klassengrößen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich geregelt werden.

Ziel sei es, im Tarifvertrag eine Verkleinerung der Klassen festzuschreiben und so durch eine geringere Arbeitsbelastung zum Gesundheitsschutz der Lehrkräfte beizutragen. Auch die Schülerinnen und Schüler würden von kleineren Klassen profitieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Mit einem Tarifvertrag für kleinere Klassen wären wir heute nicht in der katastrophalen Situation, über 1000 Lehrkräfte-Stellen nicht besetzen zu können. Der Verweis auf zu wenig Personal führt seit Jahren immer nur zu weiteren Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und der Bildungsqualität. Wir brauchen eine Schubumkehr: Kleinere Klassen für mehr Entlastung. Bessere Arbeitsbedingungen sind das beste Mittel gegen Fachkräftemangel“, erklärte Anne Albers, Leiterin des Vorstandsbereichs Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik. Zuletzt hatte die GEW am 7. April zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Im Rahmen des ganztägigen Warnstreiks ruft die GEW zu einer Demonstration auf. Los gehen soll es ab 10 Uhr auf dem Dorothea-Schlegel-Platz beim S-Bahnhof Friedrichstraße. Die Abschlusskundgebung soll gegen 12 Uhr vor dem Roten Rathaus stattfinden.