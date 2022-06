Flughafen Tempelhof: Die Ärzte spielen am 26. August in Berlin.

Flughafen Tempelhof Die Ärzte live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die "Buffalo Bill in Rom Tour" gastiert einmalig in Berlin. Neben ihrer großen Hauptstadt-Tour "Berlin Tour MMXXII" starteten die Ärzte im Sommer ihre zweite große Tournee mit Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die "die beste Band der Welt" jetzt zurück in die Hauptstadt führt. Als Vorgruppen sind Donots und Shirley Holmes angekündigt.

Fans dürfen sich auf exklusiven Konzertabend mit Farin Urlaub, Bela B und Rod freuen, die ihren mit Ärzte-Hits prall gefüllten Tourkoffer auspacken. Die Ärzte haben am 23. Oktober 2020 nach langer Pause ihr Album "Hell" veröffentlicht und nur ein Jahr später ihr aktuelles 14. Studioalbum "Dunkel", das am 24. September 2021 erschien.

Wer keine Karten mehr für den Open-Air-Auftritt erwischt, kann es auch bei der "Berlin Tour MMXXII" probieren. Die führt die Band nämlich – wie es der Zufall will – am 27. und 28. August 2022 nach Berlin, wo sie ebenfalls Konzerte am Flughafen Tempelhof spielen werden.

Die Ärzte spielen zwei Konzerte am Flughafen Tempelhof

Wo werden Die Ärzte auftreten?

Das Open-Air-Konzert findet auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof (Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin) statt. Der Flughafen Tempelhof wurde 2008 für den Flugverkehr geschlossen und bietet seitdem eine der spektakulärsten und historisch bedeutendsten Eventlocations Berlins auf dem Messen, Musik- und Sportveranstaltungen ihren Platz finden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von den Ärzten in Tempelhof sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Ärzte-Internetseite bademeister.com im Vorverkauf erworben werden (ab 72 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (26. August 2022) um 14.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.00 Uhr.

Welche Songs werden Die Ärzte in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert am Flughafen Tempelhof davon abweichen, aber diese Songs spielten die Ärzte bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in Dresden:

Himmelblau Noise Wir sind die Besten Meine Freunde Mr. Sexpistols Lasse redn Fiasko Angeber Ist das noch Punkrock? Doof Hurra Besserwisserboy Rettet die Wale Ich, am Strand 1/2 Lovesong Morgens Pauken Friedenspanzer Der Graf Alle auf Brille Waldspaziergang mit Folgen Deine Schuld Elektrobier Revolution '94 / Kopfüber in die Hölle Perfekt Unrockbar

Zugabe:

Dinge von denen Ignorama Wie es geht Dunkel Schrei nach Liebe Junge Zu spät Dauerwelle vs. Minipli Alleine in der Nacht Rebell Gute Nacht

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch des Flughafens Tempelhof?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Besuchs- und Hygienehinweise.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Flughafen Tempelhof?

Für Autofahrer stehen auf dem ehemaligen Flughafengelände drei Parkplatzzonen bereit. Die Betreiber empfehlen allerdings dennoch die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Standort ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Die U-Bahnstationen Platz der Luftbrücke und Paradestraße (U6) sowie die S-Bahn-Station Tempelhof liegen in fußläufiger Entfernung zum ehemaligen Flughafenareal. Mehrere Bushaltestellen (Linien 104, 248, M46) befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

Die Ärzte live in Berlin, Freitag, 26. August 2022, Einlass ab 14.30 Uhr, Konzertbeginn 18:00 Uhr, Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin