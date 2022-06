Hitze in Berlin Ausnahmezustand in den Berliner Freibädern

Berlin. Der Platz vor dem Kreuzberger Prinzenbad ist voller Menschen mit Badetaschen und Wasserspielzeug.

Mareike (18) und Lisa (32) stehen schon mehr als eine halbe Stunde in glühenden Sonne an. „Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis wir endlich drinnen sind“, sagt Mareike, „wir wollten gestern eigentlich online Tickets buchen, aber da war der Server schon zusammengebrochen. Deshalb sind wir jetzt auf gut Glück gekommen.“

Die Schlange vor dem Prinzenbad.

Foto: Nicole Dolif

Einige der Wartenden versuchen noch in der Schlange mit dem Handy eine Karte zu lösen. Doch die Nachricht auf der Seite der Berliner Bäder ist eindeutig: Service unavailable.

Der Ticketshop der Berliner Bäderbetriebe.

Sprecher Matthias Oloew hatte schon vor dem Wochenende mitgeteilt, dass man mit viel höheren Besucherzahlen als an durchschnittlichen Tagen rechne. Anders als in den Jahren vor der Pandemie gibt es laut Oloew ab dieser Saison Obergrenzen. „Das heißt: Ist ein Bad voll, also ausverkauft, gibt es auch keine Karten an den Kassen mehr.“ Die Fachkräfte für Sicherheit seien für das Wochenende auf maximale Stärke hochgefahren.

