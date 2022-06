Wetter Berlin: DWD erwartet Gewitter

Am Donnerstag und Freitag wird es in Berlin und Brandenburg freundlich. Doch am Wochenende drohen Hitzegewitter.

Am Donnerstag und Freitag ist das Wetter in Berlin und Brandenburg noch freundlich, am Wochenende könnte sich das aber ändern, meldet der Wetterdienst.

Wetter in Berlin

Berlin. Das sommerliche Wetter in Berlin und Brandenburg setzt sich auch am Donnerstag fort. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, werden im Berliner Raum um die 25 Grad und viel Sonnenschein erwartet. Nur zwischen Elbe und Neiße kann es ab dem späten Donnerstagvormittag einzelne Schauer geben.

Anders könnte es am Wochenende aussehen. Der DWD erwartet ab Sonntagnachmittag Hitzegewitter und stürmische Böen. Zugleich sagen die Meteorologen Temperaturen bis zu 34 in der Region voraus.

Den Südwesten Europas haben die hohen Temperaturen bereits fest im Griff: Eine Hitzewelle in Spanien erfasst auch Gebiete im Zentrum und Nordosten des Landes. Für Madrid warnte der nationale Wetterdienst vor 39 bis 40 Grad, in Saragossa könnten es am Sonnabend sogar 45 Grad werden. Für Mallorca wurden 36 Grad prognostiziert.

Auch Frankreich stellt sich auf eine Hitzewelle von örtlich bis zu 40 Grad ein. Wie der Wetterdienst Météo France mitteilte, werden dort die höchsten Temperaturen zwischen Donnerstag und Samstag erwartet, wo es selbst nachts über 20 Grad warm sein wird. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich zu schützen und viel zu trinken. In den S-Bahnstationen in Paris gab es Durchsagen, genügend Wasser mitzunehmen und auf Mitreisende aufzupassen. Bei anhaltender Trockenheit kam es auch in Südfrankreich zu Waldbränden.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Waldbrandgefahr steigt

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt derweil weiter deutlich. Bereits für Donnerstag werde in allen Landkreise die zweithöchste Warnstufe 4 (hohe Gefahr) erwartet. Am Mittwoch war es bereits zu vier Bränden gekommen.

So gab es einen Flächenbrand in den Belziger Landschaftswiesen bei Planebruch (Potsdam-Mittelmark). Gleich drei Feuer brachen in einem Wald zwischen Teupitz und Halbe (Dahme-Spreewald) aus. Da diese drei Feuer kurz hintereinander aufgeflammt seien, besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Auch die Berliner Senatsumweltverwaltung warnte vor dem erheblichen Waldbrandrisiko. "Durch die seit März bestehende Trockenheit ist der Waldboden sehr leicht entzündbar", heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag. Die Senatsumweltverwaltung bittet daher die Berlinerinnen und Berliner dringend darum, das Rauch- und Grillverbot im Wald und in dessen Nähe – etwa an den Stränden der Havel und der Badeseen – streng zu beachten. Auch aus dem Autofenster geworfene Zigarettenkippen könnten ein Feuer entfachen und rasch große Waldflächen in Flammen setzen. Wer in diesen Tagen dennoch im Wald raucht, müsse mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro bis zu 50.000 Euro rechnen.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Donnerstag, 16. Juni: Zunächst Durchzug hoher Wolkenfelder, am Nachmittag von Westen zunehmend größere Aufheiterungen mit mehr Sonnenschein. Trocken, nur zwischen Elster und Neiße am späten Vormittag und Mittag einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 22 Grad im Norden Brandenburgs und 26 Grad im Süden, im Berliner Raum bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt bis klar und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 12 bis 9 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest bis West.

Freitag, 17. Juni: Zunächst dünne und hohe Wolkenfelder mit viel Sonnenschein. Ab dem Nachmittag von Westen dichtere Bewölkung. Trocken. Erwärmung auf 24 bis 27 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonnabend wolkig, teils stark bewölkt. Überwiegend niederschlagsfrei. Gegen Morgen Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Schwacher Wind um Süd.

Sonnabend, 18. Juni: Zunächst heiter, im Norden auch wolkig. Sehr warm bis heiß bei Höchstwerten zwischen 29 und 34 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag im Norden wolkig mit geringer Schauerneigung, nach Süden klar und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 19 bis 15 Grad. Meist schwacher Wind.

Sonntag, 19. Juni: Zunehmend stark bewölkt, im Norden gebietsweise schauerartiger Regen, örtlich Gewitter, im Tagesverlauf südwärts vorankommend. Temperaturanstieg auf 25 Grad im Norden Brandenburgs und bis 34 Grad im Süden. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer, im Süden vereinzelt Gewitter. Temperaturrückgang auf 17 bis 12 Grad. Meist schwacher Wind.

Die Wettervorhersage des Wetterdienstes lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.