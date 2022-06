Investoren stecken ihr Geld lieber in bestehende Wohn- und Geschäftshäuser – das treibt Immobilien- und Mietpreise in die Höhe.

Das klassische Berliner Wohn- und Geschäftshaus, hier am Planufer in Kreuzberg, bleibt ein begehrtes Anlageobjekt

Berlin. Für wohlhabende Menschen aus dem In- und Ausland bleibt es weiterhin attraktiv, ihr Geld in klassische Berliner Wohn- und Geschäftshäuser zu investieren. Diese Gebäude mit 20 bis 30 Wohnungen, Läden oder Gastronomie im Erdgeschoss und womöglich einer Arztpraxis oder einer Kanzlei im Vorderhaus wurden im ersten Quartal 2022 mit 183 Kauffällen ebenso rege gehandelt wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres und kosteten im Durchschnitt 5,2 Millionen Euro, 13 Prozent mehr als 2021.

Das auf solche Objekte spezialisierte Maklerhaus Engel & Völkers Commercial sieht zwar in Berlin ein „Abflachen der Preisrally“, wie der Leiter Investment Wohn- und Geschäftshäuser Benjamin Rogmans am Mittwoch bei der Vorstellung des Marktreports 2022 sagte: „Gleichzeitig erwarten wir aber keine großen Marktkorrekturen nach unten.“

Engel & Völkers warnt: Neubau ist nciht mehr planbar“

Für Mieter auf Wohnungssuche ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht, zumal die Immobilienspezialisten davon ausgehen, dass die für Berlin avisierten Neubauzahlen eher zurückgehen, sei es wegen langwieriger Genehmigungsverfahren, Mangel an Fachkräften oder fehlendem Baumaterial. Investoren, die früher neu gebaut hätten, gingen nun über zum Erwerb von Bestandsobjekten, sagte Rogmans: „Neubau ist nicht mehr planbar.“

Die Angebotsmieten liegen derzeit auf hohem Niveau. In Mitte wurden laut Engel & Völkers 14,85 Pro Quadratmeter aufgerufen. Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg mussten Mieter mehr als 14 Euro zahlen. Selbst Neukölln liegt bei mehr als elf Euro, Spandau bei über zehn. Nur in Marzahn-Hellersdorf werden die wenigen freien Wohnungen zuletzt noch für unter zehn Euro angeboten.

Preise für Wohn- und Geschäftshäuser haben sich in zehn Jahren verdreifacht

Wer vor zehn Jahren einen normalen Berliner Altbau erwarb und das Gebäude nun wieder verkaufte, hat jedenfalls erhebliche Gewinne eingefahren. Die Quadratmeterpreise haben sich seither verdreifacht auf inzwischen 3330 Euro. Dabei ist es inzwischen schwierig geworden, aus einem neu erworbenen Objekt durch die Vermietung laufende Renditen zu erzielen. Brutto sind derzeit maximal drei Prozent drin, davon müssen dann noch Verwaltung und sonstige Kosten getragen werden. Mittlerweile werden Wohn- und Geschäftshäuser zur 34-fachen Jahresmiete veräußert.

Das alles hält Investoren aber nicht davon ab, ihr Geld in Berliner Bestandsimmobilien zu stecken. Im vergangenen Jahr wechselten knapp 1000 solcher Objekte für fast 7,5 Milliarden Euro die Besitzer. Und trotz oder auch wegen der allgemeinen Unsicherheit wegen der Ukraine-Krise, den explodierenden Energiepreisen und der Inflation registrieren die Makler anhaltendes Interesse von Privatinvestoren, Stiftungen, so genannten Family-Offices, also den Vermögensverwaltern reicher Familien oder auch von kleineren Fonds, in denen vor allem ausländische Investoren ihr Geld zusammenlegen. Die vergangenes Jahr noch dominierenden Themen wie Mietendeckel, Milieuschutz oder Mietpreisbremse spielten kaum noch eine Rolle.

Investoren rechnen mit einer anhaltenden Sogkraft Berlins

Für die Käufer gehe es um eine langfristige Investitionen mit einem Horizont von mindestens zehn Jahren. Angesichts der Wertsteigerungen gebe es eine gute Chance, dass das eingesetzte Geld zumindest nicht von der Inflation weggefressen werde. Zudem rechneten die Käufer mit der anhaltenden Sogkraft Berlins, so dass die Wohnungen immer vermietet werden könnten. Aktuell liegt die Leerstandsquote bei 0,9 Prozent. Nach Worten Rogmans ist es „fast aussichtslos“, in Berlin eine Mietwohnung zu finden.

Rogmans berichtete von einem Trend, dass vor allem süddeutsche Unternehmer zur Regelung ihrer Erbschaft und Nachfolge ihren Wohnungsbestand auf bis über 300 Einheiten aufstocken. Ab dieses Größe können sie ein Wohnungsunternehmen gründen und können das Immobilieneigentum steuerbefreit als Betriebsvermögen an ihre Erben weiterreichen.

Seit Jahresbeginn finanzieren die Banken nur noch zögerlich, die Zinsen sind gestiegen

Viel Geld macht auch, wer sein Gebäude schon vor dem kürzlich in Kraft getretenen Verbot aufgeteilt hat und nun auch einzelne Wohnungen weiter verkaufen kann. Solche Objekte seien um 20 Prozent im Wert gestiegen, deutlich stärker als die Preise insgesamt.

Im Markt beobachten die Experten von Engel & Völkers einige Veränderungen. So seien die Banken mit der Finanzierung seit Jahresbeginn sehr zögerlich, „gefühlt wollen die gerade kein Geschäft machen“, berichtete Rogmans. Die erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank hätten die Immobilienfinanzierer bereits vorab eingepreist. Die Baufinanzierungszinsen hätten sich in den letzten Monaten verdreifacht, von 0,8 auf 2,5 Prozent. Die Geldhäuser verlangten inzwischen von Käufern die Hälfte des Preises an Eigenkapital. Vergangenes Jahr hätten sie noch 70 oder 80 Prozent über Darlehen finanziert. Diese neue Anforderungen sind aber für die betuchten Kunden kein Problem. Es sei „wahnsinnig viel Geld“ im Markt, hieß es bei Engel & Völkers. Es mangele zudem an sicheren Alternativen, um das Geld anzulegen.

Käufer bevorzugen Objekte in den klassischen „guten Stadtteilen“ Berlins

So werde zwar von Käufern „genauer gerechnet“ als früher und auch Verkäufer seien gesprächsbereiter. „Es ist eine Eintrübung, aber kein Stimmungseinbruch“, fasst Rogmans die Lage zusammen. So bestehe eine gewisse Unsicherheit darüber, ob man etwa die Ladenflächen in den Erdgeschossen angesichts der Verschiebungen im Einzelhandel langfristig noch vermietet bekommt. Als Alternativen zu Einzelhändlern seien Lieferdienste, Kindertagesstätten oder Physiotherapeuten und andere Praxen in den Blick geraten. Ein Gastronomiesterben beobachten die Investoren nicht. Zwar gäben Gastronomen auf, oft eröffne dann aber ein neuer in den alten Räumen.

Die derzeit interessierte an Berliner Wohn- und Geschäftshäusern Klientel halte sich bevorzugt an die klassischen guten Stadtteile, wo anders als bisher in Friedrichshain oder Wedding keine schnelle Rendite zu erzielen ist. Das belegen die Verkaufszahlen des vergangenen Jahres, als besonders viel Geld in Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf investiert wurde, während in Mitte ein Drittel weniger Häuser verkauft wurden als im Jahr zuvor.