Neue Direktflüge von Berlin nach New York und Los Angeles

Berlin. Vom Flughafen BER nehmen in diesem Sommer zwei neue Langstreckenverbindungen in die USA ihren Betrieb auf. Wie die norwegische Billigfluglinie Norse Atlantic Airways am Mittwoch ankündigte, wird Berlin ab August mit New York und Los Angeles verbunden. Die Fluggesellschaft wurde erst im vergangenen Jahr gegründet und startet in diesem Monat mit den ersten Flügen von Oslo in die USA.

Die Flüge nach New York sollen von Berlin aus täglich stattfinden, erster Betriebstag ist der 17. August. Wie die Fluglinie mitteilte, sollen die Preise bei pro Strecke bei 160 Euro beginnen, wobei im Preis nur ein Gepäckstück enthalten ist, das unter den Sitz passt. Weiteres Gepäck muss extra bezahlt werden, für einen Koffer mit 15 Kilogramm Gewicht werden etwa 60 Dollar fällig.

Flüge vom BER nach Los Angeles starten am 19. August

Mit Los Angeles soll Berlin dreimal pro Woche verbunden werden, erster Flugtag ist der 19. August. Hier beginnen die Preise pro Strecke der Airline zufolge ab 189 Euro. Für beide Direktverbindungen können Tickets bereits über die Internetseite von Norse Atlantic Airways gebucht werden.

Viel zu lange habe die pulsierende und kulturell vielfältige Stadt Berlin nur über unzureichende Transatlantikverbindungen verfügt, erklärte Bjorn Tore Larsen, CEO von Norse Atlantic Airways, in der Mitteilung. Von den beiden neuen Direktverbindungen zwischen Deutschland und den USA würden sowohl Unternehmen als auch der Tourismus profitieren.

Der Flughafen BER ist seit März erstmals direkt mit den USA verbunden, seither fliegt United Airlines ebenfalls täglich nach New York. Die Airline hatte eigentlich geplant, im Mai eine weitere Direktverbindung nach Washington D.C. aufzunehmen, deren Start dann jedoch verschoben. Ein neues Datum wurde bislang nicht benannt. Am Flughafen hoffte man zuletzt auf eine Aufnahme der Flüge im kommenden Jahr.