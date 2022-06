9-Euro-Ticket: Zug nach Rostock völlig überfüllt

Ein völlig überfüllter Zug nach Warnemünde hat die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Schon am Freitag gab es erste Probleme.

Der Zug nach Rostock musste einen Stopp einlegen, weil es eine Türstörung gab, das Personal wegen der vielen Fahrgäste aber nicht an den Schaltkasten kam.

Berlin. Das lange Pfingstwochenende hat begonnen – und viele wollten offenbar mit dem 9-Euro-Ticket ans Meer. Der erste Zug an diesem Sonnabend in Richtung Rostock steht zur Stunde. Einer Durchsage des Lokführers zufolge ist eine Türstörung durch einen Reisenden verursacht worden. Da der Regionalzug zu überfüllt sei, könne das Personal nicht an die Schaltschränke. Daher ist die Bundespolizei angefordert worden, um gegebenenfalls den Zug zu räumen und anschließend mit halber Besatzung weiterzufahren. Nach etwa 45 Minuten konnte der Zug weiterfahren.

Bereits am Freitag hatte es Probleme gegeben. So musste Berichten zufolge der RE5 nach Rostock seine Fahrt für eine Stunde in Gesundbrunnen unterbrechen, weil der Zug ebenfalls völlig überfüllt war.