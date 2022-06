Gut 35 Prozent der Stadtfläche Berlins gilt als versiegelt, was Folgen für die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und auch für das Stadtklima selbst hat. Der Senat hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine „Netto-Null-Versiegelung“ zu erreichen. Dafür müssen zuvor asphaltierte Flächen entsiegelt werden. Das kann zum Beispiel – so wie hier an der Karl-Marx-Allee in Mitte – durch begrünte Mittelstreifen geschehen.