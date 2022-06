Ex-Finanzsenator will sich nicht ehren lassen

Zwischen den beiden SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh sowie dem früheren Finanzsenator Matthias Kollatz hängt der Haussegen schief. Kollatz hat das Angebot des Führungsduos abgelehnt, beim nächsten Landesparteitag am 19. Juni auf der Bühne für seine Leistungen in der vergangenen Legislaturperiode geehrt zu werden. Das hat Kollatz in einem Brief an die Vorsitzenden mitgeteilt, den er aber auch an die Kreisvorsitzenden der Berliner SPD sandte. Als erstes hat der RBB darüber berichtet.

Kollatz sagte am Mittwoch der Morgenpost, er habe die beiden Landeschefs seit seinem Abschied aus dem Senatorenamt „oft gesehen, und nie hätten sie einen Satz dazu gesagt“. Er wolle vermeiden, dass - wie das so sei bei Ehrungen - auch Dinge gesagt würden, die man dann vielleicht doch nicht so meine.

Kollatz war Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, ehe er 2014 in den Berliner Senat wechselte und bis 2021 das Finanzressort führte. In der SPD-Spitze wird versichert, er hätte das Amt weiterführen können, wenn die Sozialdemokraten auch in der rot-grün-roten Koalition die Finanzen bekommen hätten. Aber das Ressort ging an die Grünen, Daniel Wesener übernahm Kollatz´Nachfolge.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kollatz gewann seinen Wahlkreis direkt

Der Ex-Senator ist aber neben der Linken-Politikerin Elke Breitenbach der einzige aus der alten Senatsmannschaft von Michael Müller, der in der aktuellen Legislaturperiode ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Er gewann seinen Wahlkreis in Steglitz-Zehlendorf direkt.

Die von Raed Saleh geführte Fraktion tut sich aber schwer damit, für Kollatz eine irgendwie besondere Verwendung zu finden. Optionen für ein weitergehendes Engagement für Landesunternehmen haben sich zerschlagen. So agiert der Mann, der vor Kurzem noch große Deals wie den Kauf des Berliner Stromnetzes oder den Erwerb von 14.000 Wohnungen der Vonovia managte, nun als einfacher Abgeordneter die Hinterbank im Abgeordnetenhaus.

Der Landes- und Fraktionschef Saleh nannte es „schade“, dass Kollatz die öffentliche Ehrung auf dem Parteitag abgelehnt habe. „Matthias Kollatz hat große Verdienste für die Berliner Sozialdemokraten erzielt und ist ein geschätzter Kollege in der Fraktion.“