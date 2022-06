Aktenzeichen XY: Frau am Kudamm getötet - Wer kennt den Mann aus dem Video?

Der Fall der im April 2021 in ihrer Wohnung am Kudamm getöteten Kosmetikstudio-Inhaberin Oksana Romberg wird im ZDF gezeigt.

Berlin. Im Fall einer in ihrer Wohnung am Berliner Kurfürstendamm getöteten 50-Jährigen berichtet am Mittwochabend die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Auf diese Weise erhoffen sich die Ermittler der Mordkommission neue Hinweise zu dem Tötungsdelikt, das sich am 1. April 2021 ereignet hatte. Bisher fehlt von den Täterinnen oder Tätern jede Spur. Der Fall wird am Mittwochabend, 1. Juni 2022, ab 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung mit Moderator Rudi Cerne gezeigt.

Auch das Video einer Überwachungskamera, das einen Tatverdächtigen zeigen soll und im Juni 2021 von der Berliner Polizei veröffentlicht worden war, hat bislang nicht zur Aufklärung des Verbrechens beigetragen. In der kurzen Sequenz sind die Umrisse eines Mannes mit Mütze und Rucksack zu sehen.

Video: Frau am Kudamm getötet - Berliner Polizei zeigt Tatverdächtigen

Video: Frau am Kudamm getötet - Berliner Polizei zeigt Tatverdächtigen

Ebenfalls im vergangenen Jahr hatte die Berliner Staatsanwaltschaft 5000 Euro Belohnung ausgelobt für Hinweise, durch die der Täter überführt werden kann.

Die 50 Jahre alte Oksana Romberg war am 1. April 2021 tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Bekannte hatten sie vermisst, woraufhin die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete. Die Obduktion der Polizei ergab tödliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach Angaben der Polizei war die getötete Frau Inhaberin eines Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz. Von dort soll sie am 31. März nach 18 Uhr zu Fuß nach Hause gegangen sein - ein Weg von rund zwei Minuten. Sie war schwarz gekleidet, trug dunkelblaue Schuhe und eine dunkelblaue Handtasche. Wann sie zuhause ankam, ist nicht bekannt.

Getötete Frau am Kudamm - die Mordkommission fragt

Wer hat die verdächtige Person am 31. März 2021 im Bereich des Walter-Benjamin-Platzes bzw. des Kurfürstendamms gesehen?

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann darüber hinaus Angaben zur Tat und/oder zum Tatmotiv machen?

Wer hat Frau ROMBERG noch am Mittwoch, den 31. März 2021, nach 18 Uhr gesehen oder gesprochen?

Wer hat zwischen dem 31. März 2021, 18 Uhr und dem 1. April 2021, 18 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich Kurfürstendamm 61 gemacht?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 030-4664-911888 oder per E-Mail unter lka118@polizei.berlin.de entgegen.