Tankrabatt in Berlin: Benzinpreise fallen zum Teil kräftig

Der Tankrabatt wirkt: Wie eine erste Preisabfrage am Vormittag ergibt, ist der Liter Benzin in Berlin rund 35 Cent günstiger.

Berlin. Die Preise für Benzin und Diesel sind an vielen Berliner Tankstellen kräftig gesunken. Wie eine Abfrage bei verschiedenen Tankpreis-Portalen am Mittwochvormittag ergibt, kostet der Liter Super E10 aktuell bei Anbietern wie Total, Jet, HEM oder Shell in Berlin zwischen 1,80 und 1,90 Euro.

Einige Beispiele: Am Mittwochvormittag (Stand 7.30 Uhr) kostet laut Vergleichsportal clever-tanken.de der Liter Super E10 an der Total an der Landsberger Allee in Marzahn und an der Rhinstraße in Lichtenberg 1,819 Euro. An den Jet-Tankstellen an der Siegfriedstraße und an der Herzbergstraße in Lichtenberg kostet E10 1,839 Euro. Bei den Shell-Tankstellen in Kreuzberg (Prinzenalle, Skalitzer Straße und Oranienstraße) liegt der Preis bei 1,869 Euro.

Zum Vergleich: Noch am Dienstagnachmittag lag der Durchschnittspreis für den Liter Benzin (E10) in Berlin bei 2,15 Euro.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tankrabatt: Benzin könnte um rund 35 Cent pro Liter billiger werden

Wegen der gestiegenen Energiepreise senkt der Bund im Juni, Juli und August die Steuer auf Kraftstoffe. Benzin könnte damit um rund 35 Cent pro Liter billiger werden und Diesel um etwa 17 Cent pro Liter. Für die Mineralölkonzerne besteht allerdings keine Pflicht, die Steuersenkung an die Kunden weiterzugeben.

Erwartet worden war, dass der sogenannte Tankrabatt bei den Tankstellen erst am Donnerstag oder Freitag voll wirken würde. Darauf hatte der Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost hingewiesen. „Die Preise werden aber nicht sofort um 35 Cent runtergehen“, sagte Verbandspräsident Hans-Joachim Rühlemann. Erst müssten die Tankstellen den Sprit verkaufen, den sie selbst noch zu den alten Konditionen erworben haben.

Befürchtet worden war zudem, dass Autofahrer bereits ab dem heutigen Mittwoch mit einem großen Andrang an Tankstellen rechnen müssten. „Wenn wir Riesenandrang haben, kann es sein, dass einige Tankstellen leer laufen“, erklärte Verbandspräsident Rühlemann. Denn viele Betreiber hätten versucht, nicht mehr zu viel Kraftstoff vor der Steuersenkung zu kaufen. Der Verband empfiehlt Autofahrern, mit dem Tanken nicht bis zum letzten Tropfen zu warten. Pendler sollten zumindest einen halbvollen Tank haben, bei anderen genüge eine Viertelfüllung als Reserve. Probleme an Tankstellen in Berlin wurden am Mittwochvormittag aber zunächst nicht gemeldet.