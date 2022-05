Wasserschaden: Hochhausbewohner packen ihre Koffer

Nachdem Wasserschaden in der Leipziger Straße 40 in Mitte dürfen die Mieter am Dienstag kurz hinein, persönliche Dinge zu holen.

Patrick Müller und Anna Machner holten am Dienstag das wichtigste aus ihrer Wohnung im sechsten Stock in der Leipziger Straße. Zwei Wochen lang wird das Haus unbewohnbar bleiben.

Berlin. Ein großer Koffer, die Rucksäcke auf dem Rücken, ein paar Hemden in der Hand. So trifft man Anna Machner (38) und ihren Partner Patrick Müller (42) am Dienstag vor ihrem Wohnhaus in der Leipziger Straße 40 an, ein Hochhaus mit 21 Stockwerken. Nur das Allernötigste haben sie eingepackt. Dazu gehört auch der feierliche Zwirn für die Taufe am Wochenende. Denn voraussichtlich für zwei Wochen können die Mieter der Leipziger Straße 40 in Mitte nach dem am Sonnabend aufgetretenen Wasserschaden nicht in ihren Wohnungen leben.

Seit Dienstag organisiert die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) den kurzzeitigen Zugang zu den Wohnungen, damit die Mieter Papiere, Kleidung oder Medikamente rausholen können. Zunächst bis Donnerstag jeweils in der Zeit von neun bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr können die Bewohner hinein. Untergebracht werden die Menschen in Hotels oder Ersatzappartements. Auch am Dienstag waren die Mitarbeitenden vor Ort und über die eingerichtete Hotline (Tel. 030 2471 4444) noch damit beschäftigt, für alle eine vorübergehende Bleibe zu organisieren. Die Kosten trägt die WBM.

Leipziger Straße: Wasserschaden durch defektes Druckventil verursacht

168 Wohnungen im Hochhaus an der Leipziger Straße 40 wurden geräumt.

Foto: Maurizio GambariniFUNKE Foto Services

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anna Machner findet das alles „zum Heulen komisch“. Ihr Weg durch die nächsten, sehr anstrengenden Tage heißt Humor. Sie kommt mit ihrer Familie bei Verwandten unter. „Wir hatten Glück im Unglück. Unsere Wohnung blieb vom Wasser verschont“, berichtete sie. Aber im ganzen Haus gibt es keinen Strom. Darum hatte die Feuerwehr die gesamten 168 Wohnungen evakuiert.

Am Sonnabendabend wurde der Wasserschaden im elften Stock des Hauses entdeckt. Laut WBM-Sprecher Matthias Borowski war die Schadensursache ein defektes Druckventil der Feuerlöschleitung. „Betroffen sind vor allem die Aufzugsschächte und der Schacht für die Stromversorgung“, so Borowski. Die letzte Prüfung der Anlage sei im Juli 2021 erfolgt. Damals habe es keine Auffälligkeiten gegeben.

Diverse Leitungen wurden beschädigt und müssen getauscht werden

„Derzeit geht es darum, einen betriebssicheren Zustand im Wohngebäude herzustellen“, so der Sprecher. Dabei liege die größte Herausforderung in der Instandsetzung der Elektroanlage. „Durch den erheblichen Wassereintritt wurden diverse Komponenten und Leitungen beschädigt und müssen ertüchtigt oder erneuert werden. In den nächsten zwei Wochen soll zunächst eine Ersatzleitung gelegt werden“, so Borowski. Die Aufzugsfirma prüfe die Funktionsfähigkeit der Aufzüge, sobald das Wasser abgepumpt wurde.

Wieviel Wasser ausgetreten war, war von außen gut zu erkennen. Am Dienstag plätscherte es wie ein Sommerregen an der Fassade herunter. Eine Firma war damit beschäftigt, das in den oberen Stockwerken ausgetretene Wasser wieder hinaus zu befördern.

Mieter kommen in einem Hotel unter, manche in Appartements

Valentina Iwich hatte nicht so viel Glück. In Flur und Badezimmer sei das Wasser gelaufen. Als sie am Dienstag in ihrer Wohnung war, habe sie versucht, die Zimmer zumindest ein bisschen trocken zu legen. „Ich hoffe, dass sich in den nächsten Tagen klärt, wer für das alles aufkommt“, sagte Iwich, in der Hand einen Rollkoffer. Wie viele Wohnungen durch den Schaden betroffen sind, konnte die WBM am Dienstag noch nicht sagen.

Vor dem Haus traf man am Dienstag auch auf Marvin Arndt (27) und seine Freundin Samsia Baba-Sondjalim (25). Beide konnten die vergangene Nacht bei ihren Familien verbringen und waren am Dienstagmittag auf dem Weg in ein Hotel. Dort dürfen sie die nächsten Tage verbringen. „Scheiße“, fasst Samsia ihre Emotion zusammen. Das Paar gehört zu den Mietern, dessen Wohnungstür durch die Feuerwehr aufgebrochen worden war.

Zwei Mal am Tag in den 21. Stock – zu Fuß

Wurde der Feuerwehr trotz klingeln und klopfen nicht geöffnet, verschaffte sie sich Zugang zur Wohnung, um sicherzugehen, dass niemand zurückgelassen wird. Anschließend wurden neue Schlösser eingebaut. Die Schlüssel dazu bekommen die Mieter jedoch ausschließlich auf einem Polizeirevier. Wer den neuen Schlüssel benötigt, stellen die Mieter aber erst fest, wenn sie vor ihren Wohnungen stehen. Für das Paar bedeutete dies, dass sie die 21 Stockwerke am Dienstag zwei Mal rauf- und runterlaufen mussten. Die Aufzüge funktionieren wegen des fehlenden Stroms nicht.

Die Gewerbetreibenden im Erdgeschoss waren nicht betroffen. Sie mussten ihre Geschäfte jedoch am Montag geschlossen halten. Am Dienstag durften sie wieder wie gewohnt öffnen.