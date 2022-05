Kaufland führt Audioguide fürs Einkaufen ein

Berlin. Wie werden Zwiebeln am besten gelagert? Aus welcher Region stammen die Äpfel? Was gibt es für vegane Alternativen? In einem Pilotprojekt stellt Kaufland in der Filiale am Alexanderplatz seiner Kundschaft ab sofort Audioguides zur Verfügung, mit denen Interessierte Informationen und Wissenswertes über Lebensmittel und das Sortiment des Lebensmitteleinzelhandelsunternehmens erhalten.

„Angesichts des Podcast-Trends, vor allem in Zeiten der Pandemie, sind wir auf die Idee gekommen, das Einkaufserlebnis aufzubrechen und neue Möglichkeiten der Wahrnehmung unseres Vollsortiments zu schaffen“, erklärt Marc Grimm, der bei Kaufland Deutschland für die Kampagne zuständig ist. Mit den „Marktführern“ kann sich an 30 Stationen zu den Themen „Frische und Familie“, „Nachhaltigkeit und bewusst“ und „Süßes und Besonderes“ informiert werden.

Gleichzeitig solle mit der Erkundungstour Transparenz über die Produkte geschaffen werden, die von vielen Kunden eingefordert werde. „Was steckt hinter dem Siegel? Wo kommt das Obst her? Das sind alles Fragen, die Kunden heute haben, weshalb wir nun proaktiv auf sie zugehen“, sagt Rüdiger Teutsch, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Kaufland. „Wir wollen das Einkaufsverhalten aber nicht ändern, sondern begleiten.“

Kaufland-Podcast bietet drei Routen mit eigenen Themenfeldern

Wie funktioniert es? An der Kundeninformation wird der Audioguide gegen ein Pfand getauscht. Zusätzlich erhalten die Kunden eine Karte zur Orientierung, auf der die unterschiedlichen Stationen eingetragen sind. Insgesamt gibt es drei Routen, die die drei Themenfelder abbilden. Wie im Museum wird auf dem Gerät, das mit oder ohne Kopfhörer genutzt werden kann, die entsprechende Nummer der Station eingegeben. Auf der ersten Route gibt Ernährungswissenschaftlerin Alexa Iwan Tipps, wie Lebensmittel richtig gelagert werden oder erklärt, welche Inhaltsstoffe für die Färbung des Gemüses verantwortlich ist.

Für die beiden anderen Themenfelder Nachhaltigkeit und Backen wurden die Nachhaltigkeitsexpertin Anna Schunk und die Back-Influencerin Kikis Kitchen engagiert. Zusätzlich wird der Audioguide von zwei Synchronsprechern gesprochen, die normalerweise Jeniffer Aniston und Benedict Cumberbatch ihre Stimme leihen.

Bis zum 10. Juni gibt es 50 Audioguides zum Ausprobieren

Auch anderweitig wird die Kaufland-Kampagne von Prominenz begleitet: Bei der Auftaktveranstaltung am Dienstag waren die Schauspielerin Désirée Nick und der Influencer Twenty4tim zu Gast, die bei einer Tour durch das Sortiment eigene Rezepte präsentierten. „Diejenigen, die nicht wissen, was sie einkaufen sollen, erhalten Empfehlungen von freundlichen Stimmen“, lobt Nick das Kaufland-Konzept. „In der nächsten Stufe können Kunden ein Gericht eingeben, wie etwa Kartoffelsalat, und der Guide schlägt ein Rezept und die passenden Zutaten vor.“

Bis zum 10. Juni stehen in der Kaufland-Filiale in Mitte 50 Audioguides zur Verfügung. Danach soll das Konzept an Standorten in Essen und Hemmingen ausprobiert werden. Bei großem Interesse sollen die Audioguides in weiteren Filialen eingesetzt werden.