Schon wieder Feuer in der Neuköllner Hufeisensiedlung

Berlin. Die Müllcontainer waren gerade neu aufgestellt worden, da standen sie schon wieder in Flammen. In der Hufeisensiedlung im Neuköllner Stadtteil Britz haben Brandstifter in der Nacht zu Montag erneut zugeschlagen und Feuer an der Onkel-Bräsig-Straße gelegt. Dort hatte es zuletzt erst vor zehn Tagen gebrannt.

Die Flammen schlugen dieses Mal auch auf die Hecken des benachbarten Grundstücks über. Es ist der 19. Fall von Brandstiftung in der denkmalgeschützten Siedlung seit Oktober 2021. Entsprechend leben die Anwohnerinnen und Anwohner weiter in Angst davor, dass es mehr als nur einen Sachschaden geben könnte. Es wird sogar überlegt, ob man sich künftig nachts auf die Lauer legt, heißt es.

Die Berliner Polizei geht nicht davon aus, dass alle Fälle zusammenhängen. Die Häufig von Müllcontainerbränden in den vergangenen Wochen aber „könnte auf eine beginnende Serie hindeuten“, heißt es.

Polizei sieht nur in einem Fall politisches Motiv und bittet um Hinweise

Ein mögliches politisches Motiv sehen die Ermittler dabei nur im Fall eines angezündeten VW, der in der Nacht zum 21. Mai an der Gielower Straße ausbrannte. In diesem Fall ermittelt die auf extremistisch motivierte Kriminalität spezialisierte Abteilung des Staatsschutzes. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise zu diesen Fragen:

- Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Tätern oder den Täterinnen machen?

- Wer kann Angaben zum Tathergang oder zum Fluchtweg machen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an den Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer 030 4664-953236 oder 030 4664-909909 (außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten), per E-Mail an lka532@polizei.berlin.de, an die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.