Five Finger Death Punch kommen am 15. Juni 2022 für ein Open-Air-Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Five Finger Death Punch spielen am 15. Juni 2022 in Berlin.

Parkbühne Wuhlheide Five Finger Death Punch live 2022 – Was Fans wissen müssen

Five Finger Death Punch gehen auf ihre erste Europatournee seit 2020. Insgesamt werden die mehrfach mit Platin ausgezeichneten US-Amerikaner im Sommer 2022 in 19 Städten spielen. In Deutschland stehen zwei Headline-Shows in Mönchengladbach und Berlin auf dem Programm. Im Gepäck haben Five Finger Death Punch Songs ihres aktuellen Albums "F8" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Stücke wie "Wrong Side of Heaven", "Wash It All Away" und "Bad Company".

Ihre Berliner Fans sollten sich den 15. Juni im Kalender anstreichen, denn an diesem Datum wird die Band um Frontmann Ivan Moody im Rahmen ihrer Tournee Halt in der Hauptstadt machen. Für ihr Open-Air-Konzert in Berlin haben sich die US-Rocker Unterstützung von Special Guest Megadeth zugesichert.

Wo werden Five Finger Death Punch in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert von Five Finger Death Punch findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund fasst unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Five Finger Death Punch in der Parkbühne sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 72,15 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (15. Juni 2022) um 16.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.00 Uhr.

Welche Songs werden Five Finger Death Punch in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielten Five Finger Death Punch bei ihrem Auftritt im Mai 2022 in Daytona Beach:

Inside Out Trouble Wash It All Away Jekyll and Hyde Bad Company Lift Me Up Far From Home A Little Bit Off Wrong Side of Heaven Burn MF Coming Down Under and Over It I Love You (Barney Theme Song) Welcome to the Circus The Bleeding

Gibt es ein Hygienekonzept in der Parkbühne Wuhlheide?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Parkbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie wird das Wetter?

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Die Veranstalter raten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Mit der S-Bahn kann die Bühne über den Bahnhof Wuhlheide (S3) erreicht werden. Von dort aus sind etwa 900 Meter – beziehungsweise rund 8 Minuten zu Fuß – durch den Park zum Einlass der Open-Air-Bühne. Per Tram kann die Parkbühne mit den Linien 27, 60, 61 und 67 erreicht werden (Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“). Von dort aus ist der Weg ausgeschildert.

Können die Tickets auch für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden?

Die Eintrittskarten aus dem Vorverkauf beinhalten in der Regel den Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus (VBB-Tarifbereiche ABC) ab zwei Stunden vor Einlass bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag. Eine Ausnahme bilden die „Print@Home-Tickets“, die nicht personalisiert sind.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide.

Five Finger Death Punch live in Berlin, Mittwoch, 15. Juni 2022, Einlass ab 16.00 Uhr, Konzertbeginn 18:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin