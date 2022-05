Tolle Tipps für tolle Abende in Berlin - Bezirk für Bezirk

Berlins Bezirke haben gerade auch am Abend viel zu bieten. Tipps für Unternehmungen am Abend in den Bezirken.

Berlin am Abend Das Beste am Abend: Wo man in Berlins Bezirken ausgehen kann

Ausgehen am Abend in Berlin - das ist im Jahr 2022 wieder problemlos möglich, die Einschränkungen der Corona-Pandemie sind praktisch alle gefallen. Die Berliner Morgenpost gibt Ihnen Tipps für das Beste am Abend in Berlin - Bezirk für Bezirk. Die Serie der Berliner Morgenpost wird täglich fortgeführt, die nachfolgende Liste entsprechend um die aktuellen Teile ergänzt:

Tipps für das Beste am Abend in Charlottenburg:

Im Jazzclub A-Trane gibt es ein täglich wechselndes Live-Programm. Hier spielen Julio Resende (am Klavier) und Band Fado-Jazz.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

A-Trane: Gute Musik hautnah erleben

Schlosspark Charlottenburg: Abendfrieden im Landschaftspark

Globe Berlin: Shakespeare und Schiller unter freiem Himmel

Deutsche Oper: Überraschungen im Opernhaus

RBB-Dachlounge: Genuss über den Dächern der Stadt

Goldesel: Auf ein Bier mit den Nachbarn

Grand Café Saint Germain: Der Geschmack von Frankreich

Bootshaus Stella: Mit bestem Blick aufs Wasser

Delphi Lux: Film ab in sieben Sälen

Bar Galander: Die Goldenen Zwanziger sind zurück

Das Beste am Abend in Friedrichshain

Wer den Abend in Friedrichshain mit einem einmaligen Erlebnis beschließen möchte, kann sich bei „Badedampfer“ einen fahrenden Whirlpool mieten.

Foto: BM

Partenope - Neapolitanisches Streetfood

Spaziergang durch die Knorrpromenade

Briefmarken Weine - Weine und Oliven

Chipi Chipi Bombón - Außergewöhnliche Eissorten

Freiluftkino Friedrichshain

Yaam - Young African Art Market

Cassiopeia - "Crazy Stupid Berlin"

Modersohnbrücke: Spektakulärer Sonnenuntergang

Machstatt - die Werkstatt zum Mieten

Badedamper - Fahrender Whirlpool auf der Spree

BBQ und Wolkenhain - das Beste am Abend in Marzahn-Hellersdorf

Einfach mal über allem stehen: die Aussichtsplattform auf dem IGA-Gelände am Kienberg.

Foto: Jörg Krauthöfer

Blackbeards BBQ Factory: Spareribs in historischem Ambiente

Wolkenhain: Aussicht und Weite genießen

Schlosspark Biesdorf: Erholung unter alten Bäumen

BergWerk.Berlin: Klettern und Hangeln

Die Kiste: Ein außergewöhnlicher Ort

Eichepark: Picknick im Grünen

Zum Ziehbrunnen: Ein Hauch von Puszta in Mahlsdorf

Berliner Balkon: Sonnenuntergang betrachten

Freizeitforum Marzahn: Vielfalt drinnen und draußen

Citygolf Berlin: Geschicklichkeit beweisen

Von Jazz bis Sterneküche - Das Beste am Abend in Schöneberg

Vergnügungssuchende finden in Schöneberg schon auf der U-Bahnbrücke einen Anhaltspunkt. Hier kann man Straßenmusikern zuhören und die Abendsonne genießen, bevor es später in eine der vielen Bars geht.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Dodo Beach: Schallplatten für jeden Geschmack

Gottlob: Ein beliebter Platz für den Sundowner

Viktoria-Luise-Platz: Ein Ort zum Faulenzen

Green Door Bar: Eine der besten Bars der Stadt

Faelt: Eine Küche voller Finesse

Rudolph-Wilde-Park: Urlaubsgefühl schon an der U-Bahn

Zig Zag: Internationaler Jazz-Club mit Wohnzimmer-Atmosphäre

Heile Welt: Hoher Flirt-Faktor an der Bar

I due emigranti: Nachbarschaftsitaliener mit Tradition

Weinlobbyist: Heimeliges Bistro mit tollen Weinen

Kultur und Angebote: Abende in Wilmersdorf genießen

Buon appetito: Renato Zorzi (l.) ist seit mehr als vier Jahrzehnten Gastronom. Seit 2019 führt er die Trattoria „Vale un Peccato“ nahe Heidelberger Platz.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Vale un Peccato: Essen bei Freunden

Schaubühne am Lehniner Platz: Theater mit Bedeutung

Hundekehlefenn: Die Stille des Grunewaldes

Rickenbacker’s: Rock’n’Roll will never die

Sweet 2 Go: Den Abend versüßen

Eva Lichtspiele: Das Traditionskino im Kiez

The Gin Room: Drinks mit und ohne Alkohol

Bar jeder Vernunft: Die große Welt der Kleinkunst

Die kleine Philharmonie: Für mich solls rote Rosen regnen

Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz: Ein Prosit der Gemütlichkeit

