Journalisten zunehmend im Ziel von Verfassungsfeinden

Medienschaffende sind 2021 zunehmend in den Fokus der Verfassungsfeinde vor allem von rechts geraten.

Berlin. Journalistinnen und Journalisten werden immer häufiger Opfer von Übergriffen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit so viele Vorfälle registriert, wie nie zuvor. Auch der Berliner Verfassungsschutz sieht Medienschaffende zunehmend im Fokus von Verfassungsfeinden und widmet diesem Phänomen in seinem am Dienstag vorgestellten Jahresbericht 2021 daher ein eigenes Kapitel.

„Vor allem von der rechtsextremistischen Szene werden Medienschaffende als Feindbilder definiert“, heißt es darin. „Sie werden bedroht, tätlich angegriffen und sollen zum Schweigen gebracht werden.“ Mit eigenen, sogenannten „alternativen Medien“ würde ferner die Reputation der etablierten Presse angegriffen. Gewaltaufrufe gegen Journalistinnen und Journalisten würden aber auch im Zusammenhang mit der islamistischen Ideologie geäußert. Und auch gewaltbereite Linksextremisten würden Medienschaffende angreifen, die über sie berichten.

Im April 2021 wurden mehrere Kamerateams im Regierungsviertel von Querdenkern bedrängt und zum Teil attackiert, sodass Übertragungen mitunter abgebrochen wurden. Der Journalistengewerkschafter Jörg Reichel wurde im August bei einer nicht genehmigten Demonstration von Corona-Leugnern vom Rad gerissen, geschlagen und getreten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verachtung für Presse- und Meinungsfreiheit eint Extremisten

Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und Querdenker werden von den Verfassungsschutzbehörden weder als links oder rechts, sondern vielmehr als neues, eigenes Phänomen eingeordnet und mitunter als „Staatsdelegitimierer“ bezeichnet. Attacken wie diese seien „auch Ausdruck der Verachtung, die dieses Spektrum der Presse- und Meinungsfreiheit und damit zentralen Prinzipien unserer Verfassung entgegenbringt“. Darin würde sich dieses neue Phänomen nicht von anderen Extremismen unterscheiden. Die Gefahr, die aus dieser Szene ausgeht, habe 2021 deutlich zugenommen.

„Verfassungsfeinde nutzten diese Entwicklung, um jenseits der etablierten Medien eigene Informationskanäle aufzubauen und dort ‚alternative Fakten‘ zu verbreiten“, führt der Bericht weiter aus. Vor allem von rechts gebe es eine „alternative Informationskultur“, wobei alle Extremisten erkannt haben, wie wichtig Deutungshoheit in unserer Informationsgesellschaft sei.