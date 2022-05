Opernsänger verklagt die BVG wegen Rassismus

Berlin. Ein deutsch-amerikanischer Opernsänger verklagt die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), weil Ticket-Kontrolleure ihn verletzt und diskriminiert haben sollen. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian" am Sonntag. Der 35 Jahre alte Jeremy Osborne berufe sich bei seiner Klage auf das Antidiskriminierungsgesetz, das vom Land Berlin im Juni 2020 verabschiedet worden war. Die Zeitung bezeichnet die Klage als Präzedenzfall.

Der Vorfall ereignete sich laut "Guardian" im Oktober 2020, als Osborne in einem Zug der U2 zwischen den Bahnhöfen Spittelmarkt und Hausvogteiplatz von zivilen Kontrolleuren nach seinem Fahrausweis gefragt wurde. Als der 35-Jährige von den Kontrolleuren ihre Dienstausweise sehen wollte, sei die Situation eskaliert. Laut BVG-Bericht, der sich teilweise mit dem Polizeibericht decke, habe der Fahrgast die Kontrolleure provoziert, indem er seinen Jahresausweis "sehr langsam" hervorgezeigt habe. Außerdem habe er die türkischstämmigen Kontrolleure als "Ausländer" bezeichnet. Dies dementiert Osborne.

Die Kontrolleure hätten ihn daraufhin aus dem Zug begleitet. Dort habe einer der Kontrolleure zu dem dunkelhäutigen Opernsänger gesagt: "Black Lives Matter is only an excuse for you" (etwa: "Black Lives Matter ist für Dich nur eine Ausrede"). Dann hätte ihn ein anderer Kontrolleur auf eine Metallbank gestoßen. Dies habe zu Verletzungen geführt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Bewegung Black Lives Matter hatte im Sommer 2020 nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd weltweit auf Rassismus und willkürliche Polizeigewalt gegen Schwarze aufmerksam gemacht.

"In keiner Stadt habe ich mich so unsicher im öffentlichen Nahverkehr gefühlt wie in Berlin"

Die Zeitung zitiert Osborne: "Ich habe in Baltimore, New York, Nizza und Wien gelebt, aber in keiner Stadt habe ich mich so unsicher im öffentlichen Nahverkehr gefühlt wie in Berlin."

Das Berliner Antidiskriminierungsgesetz soll Betroffene vor Diskriminierungen durch die Verwaltung schützen. Die Anwälte von Osborne argumentieren, dies gelte auch für die Ticketkontrolleure der BVG. Das Unternehmen wiederum behauptet laut Bericht, es trage keine rechtliche Verantwortung für die Kontrolleure, da sie die nicht direkt bei der BVG angestellt seien.

In der Vergangenheit hatte es in Berlin immer wieder Diskussionen um das Verhalten von BVG-Kontrolleuren gegeben. Zuletzt war das Video einer junger Frau aufgetaucht, die behauptete, aggressive Kontrolleure hätten ihr den Finger gebrochen.