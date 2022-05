Wasserball: Zweite Final-Niederlage für Spandau 04

Berlin. Die Wasserball-Männer von Spandau 04 haben auch das zweite Spiel um die Deutsche Meisterschaft verloren. Am Samstag gab es im heimischen Becken gegen Titelverteidiger Waspo Hannover ein 9:11 (2:2,1:4,2:3,4:2). Die Schützen für die Berliner waren Yannek Chiru, Dmitri Kholod, Maurice Jüngling, Nikola Dedovic (je 2) und Marin Restovic (1). Für Hannover erzielte Aleksandar Radovic drei Treffer.

In der Best of Five-Finalserie waren die Berliner bereits am Mittwoch mit 9:12 unterlegen, so dass Waspo im dritten Match am Sonntag (14.00 Uhr) die dritte Meisterschaft in Serie perfekt machen könnte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220521-99-380117/2