Hellersdorfer sticht auf Frau und Tochter ein

Polizei und Feuerwehr rückten am Freitagmorgen an der Stendaler Straße in Hellersdorf an.

Berlin. An der Stendaler Straße in Hellersdorf ereignete sich am Freitagmorgen offenbar ein Familiendrama. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilten, soll ein 42-Jähriger im Streit auf seine 19 Jahre alte Tochter und auf seine Ehefrau (38) eingestochen haben. Polizei und Rettungskräfte rückten gegen 8.30 Uhr an, nachdem eine Nachbarin Alarm schlug.

Die traf das Ehepaar zuvor im Hausflur und konnte den Mann von weiteren Attacken abhalten. Frau und Tochter kamen mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Während die 19-Jährige nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen wurde, musste ihre Mutter stationär aufgenommen werden.

Der 42-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts gefunden und von der Polizei festgenommen. Da auch er stark blutete, wurde er zunächst in Krankenhaus gebracht. Die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag.