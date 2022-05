Fast ein Drittel weniger Wohnungsbaugenehmigungen

An einem Bauprojekt in Marzahn-Hellersdorf wird gemalert.

Berlin. In Berlin sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 2900 Neubauwohnungen genehmigt worden. Das waren mehr als 28 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Ein Großteil der Genehmigungen bezieht sich auf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Hier ist auch der größte Rückgang im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. In Ein- und Zweifamilienhäusern sind den Statistikern zufolge 325 neue Wohnungen geplant. Das sind indes 4,5 Prozent mehr als im ersten Quartal 2021.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist mit Blick auf die Wohnungsnot in Berlin ein wichtiger Indikator. Der Berliner Senat will bis 2030 in der Hauptstadt 200.000 neue Wohnungen bauen lassen, also 20 000 neue Einheiten jährlich. Wie viele Wohnbauten im vergangenen Jahr fertig gestellt wurden, will das Statistikamt an diesem Freitag mitteilen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220519-99-350121/4