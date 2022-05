Beach-Olympiasiegerin Laura Ludwig zum zweiten Mal Mutter

Berlin/Hamburg. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist zum zweiten Mal Mutter geworden. "Es kommt uns wie ein kleines Wunder vor...wir sind überglücklich. Allen geht es gut", schrieb die die 36 Jahre alte Wahl-Hamburgerin am Mittwoch via Instagram mit. Die nächsten Tage werde sie sich um ihre Familie kümmern. "Danke für Eurer Verständnis", so Ludwig weiter. Ihr Sohn Lenny Matthias Bowes kam demnach am 16. Mai um 16.41 Uhr zur Welt. Er war bei seiner Geburt 55 Zentimeter groß und 4060 Gramm schwer.

Ludwig und ihr Lebensgefährte, der ehemalige Chef-Bundestrainer Imornefe Bowes, haben bereits einen Sohn - den fast vierjährigen Teo Johnston.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Wiedereinstieg Ende des Jahres sei "ein Gedanke, aber kein Muss", hatte die frühere Welt- und Europameisterin Ludwig im März der "Sport Bild" gesagt. "Da trainiere ich wahrscheinlich lieber zu hundert Prozent, um dann 2023 einzusteigen."

© dpa-infocom, dpa:220518-99-334812/4