Notfall Feuer in Lagerhalle in Beeskow: 69-Jähriger schwer verletzt

Beeskow. Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) ist ein 69 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Aus zunächst unbekannter Ursache brach am Montagmorgen in der Lagerhalle im Ortsteil Neundorf ein Feuer aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die "MOZ" online darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220516-99-307109/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.