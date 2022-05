Berlin: Veranstalter der verbotenen Palästinenser-Demos klagt gegen Verbot

Berlin. Die Organisatoren der verbotenen pro-palästinensischen Demonstrationen gehen juristisch gegen die Verfügungen der Berliner Polizei vor. Im Fall von drei der fünf untersagten Versammlungen wurde ein entsprechender Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht eingereicht, wie eine Sprecherin auf Anfrage am Freitag mitteilte. „Eine Entscheidung soll am heutigen Nachmittag ergehen.“

Konkret geht es dabei um zwei Kundgebungen, die für Freitag und Sonnabend jeweils um 17 Uhr auf dem Oranienplatz in Kreuzberg geplant waren. Außerdem drängen die Antragsteller darauf, am Sonntag ab 16 Uhr eine Demonstration vom Oranienplatz zum Hermannplatz in Neukölln durchführen zu dürfen. Alle drei Veranstaltungen stehen unter dem Motto: „Anlässlich des 74. Jahrestages nach der Vertreibung der Palästinenser*innen aus ihrer Heimat versammeln wir uns, um an das noch unkorrigierte historische Unrecht zu erinnern.“

Die Polizei hatte am Mittwoch fünf Palästina-Demonstrationen gegen die Politik Israels verboten, die in Kreuzberg, Neukölln und Mitte stattfinden sollten. Es bestehe die Gefahr, dass es zu volksverhetzenden, antisemitischen Rufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten komme, argumentierte die Versammlungsbehörde. Die Demonstrationen waren wegen des sogenannten Nakba-Gedenktags (arabisch für „Katastrophe“) geplant.

Bereits mehrere palästinensische Demonstrationen vom Gericht verboten

Am 14. Mai 1948 wurde auf dem Gebiet des britischen Mandatsgebiet Palästina der Staat Israel gegründet. Palästinenser erinnern am 15. Mai an die an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender Menschen im ersten Nahostkrieg. Die arabischen Nachbarn griffen den neuen Staat an. Im Zuge der Kämpfe flohen rund 700.000 Palästinenser oder wurden vertrieben.

Im vergangenen Jahr hatte es bei Demonstrationen von Palästinensern mit einigen Hundert Teilnehmern antisemitische Rufe und Flaschen- und Böllerwürfe auf Polizisten gegeben. Danach war im Frühjahr eine weitere Demonstration von der Polizei verboten worden. Ein Gericht hatte das bestätigt. Auch in diesem Jahr gab es bereits Ende April Demonstrationen mit ähnlichen Vorkommnissen. und im Nachgang ein entsprechendes Verbot einer weiteren Kundgebung.

Der Veranstalter, die Gruppe „Palästina spricht“ wertete das Verbot für dieses Wochenende als „Angriff auf unsere Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung“.