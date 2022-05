Das geplante Konzert von Faith No More am 4. Juli 2022 in Berlin wurde abgesagt. Alle Infos.

Faith No More haben ihr Konzert am 4. Juli 2022 in Berlin abgesagt.

Max-Schmeling-Halle Faith No More live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Mit ihren größten Erfolgen im Gepäck wollten Faith No More am 5. Juli 2022 in Berlin ein Konzert geben. Jetzt hat die Band ihren Auftritt in Berlin abgesagt.

Faith No More live in Berlin 2022 – Vorbericht

Achtung - Die Informationen der Erstmeldungen sind durch die Absage der Veranstaltung nicht mehr aktuell:

Faith No More sind zurück: Die US-amerikanische Rockband um Frontmann Mike Patton geht auf Europatour und kommt im Rahmen ihrer aktuellen Tournee am 4. Juli 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt. Für ihren Auftritt in Berlin haben Faith No More eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits mit im Gepäck wie "Easy", "Ashes to Ashes" und "Epic".

Faith No More sind Mike Bordin (Schlagzeug), Roddy Bottum (Keyboards), Bill Gould (Bass), Jon Hudson (Gitarre), und Mike Patton (Gesang). Die in San Francisco gegründete Band gilt zu Recht als eine der einflussreichsten Rockbands ihrer Generation. Fans dürfen sich auf einen exklusiven Abend mit all den Hits und persönlichen Lieblingsliedern der Band freuen.

Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 23. Juni 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 23. Juni 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, wurde das Konzert erneut verschoben auf den 4. Juli 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo hätten Faith No More auftreten sollen?

Das Konzert sollte in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Das Konzert wurde abgesagt. Aktuelle Informationen zu verlegten beziehungsweise abgesagten Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters. Dort finden Karteninhaber auch Informationen zur Rückabwicklung des Ticketkaufs.

Wann geht es los?

Der Einlass am Montag (4. Juli 2022) war um 18.00 Uhr geplant. Das Konzert hätte gegen 20.00 Uhr beginnen sollen.

Welche Songs hätte Faith No More in Berlin gespielt?

Natürlich hätte die Setlist bei ihrem Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen können, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt 2015 in Rio de Janeiro:

Midnight Cowboy Motherfucker From Out of Nowhere Caffeine Evidence Epic Black Friday Midlife Crisis The Gentle Art of Making Enemies Easy Separation Anxiety Ashes to Ashes Superhero

Zugabe:

I Started a Joke We Care a Lot Just a Man

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Max-Schmeling-Halle?

Die Max-Schmeling-Halle hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Hygieneregeln der Max-Schmeling-Halle.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Achtung: Das Konzert von Faith No More in der Max-Schmeling-Halle (Montag, 4. Juli 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr) wurde abgesagt.