Gedenken zum Kriegsende: Polizei Berlin verbietet Flaggen

Berlin. Wohl selten wurden der 8. und 9. Mai mit so vielen gemischten Gefühlen erwartet wie in diesem Jahr. Der russische Überfall auf die Ukraine überschattet die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges, vor allem in Berlin. Vor 77 Jahren standen russische und ukrainische Soldaten in der Roten Armee Seite an Seite und bezwangen Nazi-Deutschland, heute stehen sich ihre Nachfahren als Feinde gegenüber. Die Berliner Polizei erwartet in diesem Zusammenhang eine „sehr sensible Gefährdungslage“, wie es zuletzt hieß.

Die Polizei hat daher an insgesamt 15 Orten in Berlin eine Allgemeinverfügung mit einer Reihe von Verboten erlassen. Dort sind etwa das Tragen von Uniformen oder Uniformteilen und von militärischen Abzeichen, das Abspielen russischer oder ukrainischer Militärmusik, das Z-Symbol sowie sowjetische, russische und ukrainische Flaggen untersagt.

Die Verfügung gilt für die Ehrenmäler im Tiergarten, im Treptower Park und in der Schönholzer Heide in Pankow. Ebenfalls darunter fallen etwa auch der Parkfriedhof Marzahn, das deutsch-russische Museum in Karlshorst, der Bersarin-Platz in Friedrichshain sowie die Ehrenmäler in Buch, Staaken, Prenzlauer Berg, Wittenau, Rummelsburg und Alt-Hohenschönhausen. Die Polizei ist laut eines Sprechers am 8. Mai mit 1600 Kräften und am 9. Mai mit 1800 Kräften im Einsatz.

Mehr als 50 Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen angekündigt

„Unser Einsatzkonzept ist im Kern auf zwei Ziele gerichtet“, sagt Polizeipräsidentin Barbara Slowik. „Wir schützen das würdevolle Gedenken an 15 Gedenkstätten und Mahnmalen durch umfassende Regelungen, die jede Auseinandersetzung an diesen Orten verhindern sollen.“ Gleichzeitig gehe die Polizei gegen jede Form der Unterstützung, Billigung, Verherrlichung oder gar Glorifizierung des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine insbesondere in Versammlungen vor. „Wir arbeiten hierzu mit umfassenden Auflagen. Eine Instrumentalisierung des Gedenkens zu diesen Zwecken werden wir nicht akzeptieren.“

Insgesamt sind mehr als 50 Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen an beiden Tagen angezeigt. Bei einem großen Teil handelt es sich um kleinere Versammlungen, die von Vereinen, Verbänden oder Parteien wie der Linken durchgeführt werden. Hinter manchen Veranstaltungen stehen aber auch russische Initiativen, die wiederum anti-russischen Gegenprotest auf den Plan rufen, der oft von ukrainischen Initiativen geplant wird.

Die russische Botschaft plant eine Reihe von Gedenkveranstaltungen, hält die konkreten Zeiten in diesem Jahr allerdings geheim. „Die genauen Termine und Orte machen wir leider aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich“, heißt es. Man werde an den Sowjetischen Ehrenmälern und Grabstätten toter Soldaten im Tiergarten, in Pankow und im Treptower Park Kränze und Blumen niederlegen.

Ukrainischer Botschafter will Kranz niederlegen

Zudem seien Besuche an den wichtigsten Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager geplant. Berliner Politiker, die in den vergangenen Jahren stetes an diesen Veranstaltungen teilnahmen, bleiben ihnen in diesem Jahr aus Protest gegen die russische Aggression in der Ukraine fern.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat hingegen angekündigt, am Sonntag um 12 Uhr einen Kranz am Ehrenmal im Tiergarten niederlegen zu wollen.