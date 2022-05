Ausschuss zur rechten Neuköllner Anschlagsserie eingesetzt

Im Februar 2018 wurde das Auto des Linkenpolitikers Ferat Kocak angezündet, während seine Familie daneben schlief. Kocak macht sich in Neukölln bereits länger gegen Rechts stark.

Berlin. Der Untersuchungsausschuss zur rechten Anschlagsserie in Neukölln wurde am Donnerstag offiziell eingesetzt. Im Berliner Abgeordnetenhaus erging der entsprechende Beschluss. Der Ausschuss wird den etwas sperrigen Titel „Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgten rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln“ tragen. Lange wurde um die Einsetzung des Ausschusses gestritten.

Die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken erhoffen sich von dem Ausschuss Aufklärung der vielen Sachbeschädigungen und Brandanschläge vor allem im Süden Neuköllns. Dabei gehe es darum, „Vorgehen und Versäumnisse bei den Ermittlungen der Sicherheitsbehörden, des Landeskriminalamtes, des Berliner Verfassungsschutzes und der Staatsanwaltschaften“ zu untersuchen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt.

Der Ausschuss soll insgesamt elf Mitglieder sowie einen Vorsitzenden haben. Diesen Posten wird voraussichtlich der SPD-Abgeordnete und Innenpolitiker Florian Dörstelmann übernehmen. Die erste Sitzung ist bereits für kommende Woche geplant, die eigentliche Arbeit wird jedoch wohl erst nach der Sommerpause starten. Er erhoffe sich neue Erkenntnisse, „die wir möglichst noch in dieser Legislaturperiode in politisches und strukturelles Handeln umsetzen können“, so der SPD-Abgeordnete Orkan Özdemir.

Rechte Anschlagsserie in Neukölln: Polizei geht von 72 Taten aus

Die Polizei geht von mindestens 72 Taten vor allem zwischen 2016 und 2019 aus – darunter mindestens 14 Brandstiftungen, bei denen auch Autos angezündet wurden. Opfer waren meist Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagierten. Nach langen und zunächst erfolglosen Ermittlungen wurde schließlich Anklage gegen zwei verdächtige Neonazis erhoben.

Der Vorwurf der Ermittlungspannen kommt dabei nicht von ungefähr. Zwei vom Senat eingesetzte Sonderermittler hatten den Behörden eben diese attestiert. Einzelne Umstände wurden als „kritikwürdig und verbesserungswürdig“ beschrieben. Die Justiz habe den Seriencharakter der Taten zu spät erkannt, obwohl es schon früher Hinweise gegeben habe.

Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungsverfahren zu früh eingestellt. Die Polizei habe ihre Arbeit aber „grundsätzlich ordentlich verrichtet“. Brandanschläge auf Autos seien sehr schwer aufzuklären, weil es oft weder Zeugen noch Spuren gebe, hieß es. Hinweise auf rechtsextreme Netzwerke in der Polizei fanden die Sonderermittler nicht. Diese Verstrickungen stünden jedoch im Raum und „müssen jetzt auf den Tisch und unabhängig untersucht werden“, so der Linken-Innenpolitiker Niklas Schrader.

Auch Zusammenhänge zu den Mordfällen Luke H. und Burak B. werden geprüft

„Ein besonderes Augenmerk muss der Ausschuss auf die Rolle rechtsextremer Netzwerke bei der Neuköllner Straftatenserie legen“, sagt der Grünen-Abgeordnete André Schulze. Den drei Parteien, die sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Einsetzung des Ausschusses geeinigt haben, geht es auch um mögliche Zusammenhänge zu zwei Mordfällen in Neukölln.

Der Brite Luke H. wurde im September 2015 mit einer Schrotflinte erschossen. Der Neonazi Rolf Z. wurde zwei Jahre später zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Viele glauben, dass er auch etwas mit dem Gewaltsamen Tod von Burak B. zu tun haben könnte, der im April 2012 erschossen wurde. Z. schweigt bis heute.