Hertha BSC ohne Stark und Gechter im Mannschaftstraining

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat ohne Niklas Stark und Linus Gechter den Trainingsauftakt für die Partie gegen Mainz 05 bestritten. Die beiden Abwehrspieler laborieren an einer Erkältung, wie die Berliner am Dienstag per Twitter mitteilten. Ob sie für das Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Frage kommen, ist noch unklar. Mit einem Sieg könnte Hertha einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt sicherstellen.

Auch Stevan Jovetic, Lukas Klünter, Alexander Schwolow, Dongjun Lee sowie Kelian Nsona und Marvin Plattenhardt ließen das Mannschaftstraining aus. Das Sextett arbeitete individuell.

