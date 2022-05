Berlin-Schöneberg: Beerdigung von erstochenem Clan-Mitglied am Donnerstag

Bei der Beerdigung des am Sonnabend getöteten Mohamed R. am kommenden Donnerstag könnten kriminelle Szene-Größen für Konflikte sorgen.

Auch an der Klinik, in die der Verletzte gebracht worden war, versammelten sich zeitweise bis zu 200 Menschen.

Ein Streit zwischen mehreren Männern soll eskaliert sein. Am Tatort kam es in der Folge zu tumultartigen Szenen.

Der Mann starb jedoch wenig später an seinen Verletzungen in einem Neuköllner Krankenhaus.

Berlin. Nach der Tötung eines Mannes aus dem Clan-Milieu bei dem Volksfest „Neuköllner Maientage“ am vergangenen Sonnabend an der Hasenheide bereitet sich die Polizei auf die Beisetzung am kommenden Donnerstag vor. Bei dem Einsatz am Zwölf-Apostel-Kirchhof in Schöneberg gehe es darum, „Gefährdungen zu vermeiden“.

Zu der Beerdigung des 25-Jährigen könnten auch Personen erscheinen, „die relevant sein könnten“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Zuerst hatte die „Welt“ berichtet.

Der verstorbene Mohamed R. war bei dem Volksfest gegen 23.15 Uhr nach einem Streit niedergestochen worden. Den Folgen der Verletzung erlag er im Krankenhaus. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Nach offiziell nicht bestätigten Angaben aus Polizeikreisen stammen auch sie vermutlich aus dem Clan-Milieu.

Bruder Nidal R. galt als bekannter Intensivtäter

Der getötete vorbestrafte Mohamed R. ist in der Szene bestens bekannt. Sein älterer Bruder, Nidal R., galt wegen vieler bereits in jungen Jahren verübter Straftaten einst als Berlins bekanntester Intensivtäter.

Auch er wurde auf offener Straße getötet, nämlich 2018 am Rande des Tempelhofer Feldes in unmittelbarer Nähe eines Eisstandes. Bei seiner Beerdigung hatten polizeibekannte Größen aus nahezu sämtlichen relevanten Clans ihre Aufwartung gemacht.