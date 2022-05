Ukraine-Krieg Berlin: So helfen Tierheim und Tiertafel Flüchtlingen

Erstmals hat eine größere Gruppe Zivilisten in einer Evakuierungsaktion das umkämpfte Asow-Stahlwerk im südukrainischen Mariupol verlassen können. Entsprechende frühere Versuche waren fehlgeschlagen.

Ukraine: Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit gebracht

Ukraine-Krieg Berlin-Blog: So helfen Tierheim und Tiertafel Geflüchteten

Berlin. Die Morgenpost berichtet über Nachrichten aus Berlin zum russischen Krieg gegen die Ukraine im Newsblog. Alle überregionalen Nachrichten zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in diesem Blog.

Ukraine-News aus Berlin am Montag, 2. Mai: So helfen Berliner Tierheim und Tiertafel Flüchtlingen mit Haustieren

6.30 Uhr: Das Berliner Tierheim und die Tiertafel sind für viele ukrainische Flüchtlinge mit Haustieren zu wichtigen Anlaufstellen geworden. „In unserer Tierarztpraxis werden täglich Tiere von Geflüchteten mit der wichtigen Tollwutimpfung behandelt. Die Impfung fehlt bei vielen“, sagte Tierheim-Sprecherin Annette Rost. Zwei Drittel der Tiere, die in der Praxis behandelt werden, kämen aus der Ukraine. Das seien etwa 15 Tiere am Tag, so die Sprecherin.

Auch die Tiertafel in Neu-Hohenschönhausen bietet eine tierärztliche Sprechstunde an. 170 Tierhalter hätten diese bereits besucht, berichtete die Vorsitzende Linda Hüttmann. Auch Gutscheine seien gefragt: „Seit Anfang März haben wir über 300 Tierarzt-Gutscheine an geflüchtete Menschen aus der Ukraine ausgestellt. Diese sind für die Übernahme von Kosten für Impfungen, Mikrochippen, Ausstellen von Heimtierausweisen gedacht“, sagte Hüttmann.

Darüber hinaus seien im „Animal Care Point“ im Ankunftszentrum Tegel seit Mitte März zahlreiche Tiere behandelt worden. Die Anlaufstelle ist ein Projekt von Tierschutzverein, Tiertafel und der Tierschutzbeauftragten Kathrin Herrmann. Die Tiere erhalten dort neben einer medizinischen Untersuchung und Erstversorgung notwendige Impfungen, einen Mikrochip und einen EU-Heimtierausweis.

