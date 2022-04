Wohnungsmarkt Expertenkommission will "so öffentlich wie möglich" arbeiten

Berlin. Die vom Senat eingesetzte Expertenkommission zur Frage der Enteignung von Wohnungskonzernen will in den kommenden Monaten möglichst transparent arbeiten. Die Mitglieder hätten sich auf den Grundsatz verständigt, das Verfahren so öffentlich wie möglich zu gestalten, sagte die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) als Vorsitzende der Kommission am Freitag nach der ersten Sitzung. Das Interesse in der Berliner Bevölkerung an der Thematik sei sehr groß.

So sei bereits beim nächsten Zusammentreffen am 9. Juni eine öffentliche Anhörung geplant, bei der verschiedene Gruppen und Beteiligte ihre Standpunkte und Fakten vortragen sollen. Vorgesehen sei auch eine eigene Internetseite, auf der die Kommission Sitzungsprotokolle zu ihren Diskussionen und den Ergebnissen veröffentlichen will. Ob es übereinstimmende Empfehlungen geben werde, müsse man sehen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Expertenkommission soll sich mit der Frage beschäftigen, ob ein Enteignungsgesetz verfassungsgemäß wäre. Zudem soll sie wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Belange beleuchten. Nach einem Jahr soll sie dem Senat eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen vorlegen. Bei einem Volksentscheid am 26. September vergangenen Jahres hatten gut 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Enteignung von Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin gestimmt.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-98339/3