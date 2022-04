Corona: Polizei streicht Maskenpflicht für Beamte

Berlin. Die Polizei kehrt angesichts sinkender Corona-Zahlen in den eigenen Reihen in einen Fast-Normal-Betrieb zurück. Die Pandemiestufe I wurde am Freitag aufgehoben. Ab 1. Mai müssen Beamtinnen und Beamten bei Fahrten in Dienstwagen oder an anderen beengten Orten auch nicht mehr eine Maske tragen.

„Vor dem Hintergrund des Wegfallens der Infektionsschutzmaßnahmen in fast allen anderen Bereichen haben wir entschieden, auf Empfehlungen umzusteigen“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Berliner Morgenpost. Bei Kontakten mit einem Abstand von weniger als eineinhalb Metern würde zwar weiterhin dringend zum Tragen der Maske angeraten. Dies sei aber nicht mehr verpflichtend. „Wir setzen wieder auf Eigenverantwortung“, sagte Slowik.

Laut Polizei fallen derzeit 466 Polizistinnen und Polizisten coronabedingt aus, weil sie infiziert sind oder sich vorsorglich in Quarantäne befinden. Der Krankenstand liegt insgesamt nunmehr bei unter 15 Prozent, also unterhalb der Grenze, die für die Pandemiestufe +I definiert wurde. Mit einer erneut stark ansteigenden Anzahl sei gegenwärtig nicht zu rechnen

Im Januar fast 1300 Corona-bedingte Ausfälle

Die Polizei hatte die Pandemiestufe I angesichts der damals steigenden Infektionszahlen Mitte Januar dieses Jahres ausgerufen. Zum Höchststand waren fast 1300 Beschäftigte der Polizei mit Corona infiziert oder befanden sich vorsorglich in Quarantäne.

Für die Bürgerinnen und Bürger zeigte das Ausrufen der Pandemiestufe zwar keine spürbaren Auswirkungen. Die Polizei stufte aber die interne Koordinierungsstelle „Covid“ zum Krisenstab hoch und verkürzte innerbehördliche Informationswege.

„Ein Pandemie-Krisengremium wird in der weiteren Folge die regelmäßige und flexible Anpassung eines behördenweiten Hygienekonzeptes gewährleisten, welches sich am innerbehördlichen und regionalen Infektionsgeschehen orientiert“, heißt in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Polizei.

Laut Behördenchefin Slowik war die Corona-Pandemie für die Polizei eine große Herausforderung. „Auf die Einhaltung der Regeln zu achten, hat sehr viel Kräfte gebunden – auch bei friedlichen und damit normalerweise für uns weniger aufwendigen Versammlungen“, sagte Slowik.