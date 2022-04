Immer wieder gibt es an der Landsberger Allee tödliche Unfälle, zuletzt starb ein Kind. Wie die Straße in Berlin verändert werden soll.

Nach einem Unfall an der Landsberger Allee in Marzahn ist in diesem April ein elfjähriges Kind gestorben. Bei einer Mahnwache wurde des Opfers gedacht.

Verkehr in Berlin Nach Unfällen: So soll die Landsberger Allee sicherer werden

Berlin. Der Unfall sorgte in Berlin vor Kurzem für Bestürzung: Auf der Landsberger Allee wurde ein elfjähriges Kind, das die Straße zu Fuß überqueren wollte, von einem Autofahrer lebensgefährlich verletzt, wenige Tage später starb es im Krankenhaus. Der Autofahrer soll nach Zeugenaussagen, so berichtete es die Polizei, mutmaßlich bei Rot gefahren sein.

Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) schrieb dazu auf Twitter, ihr schmerze das Herz. Verkehrsinitiativen bezeichneten die Landsberger Allee nach dem Unfall als „menschenfeindlich“ und „mörderischste Straße Berlins“, denn: Immer wieder kommt es dort zu tödlichen Zusammenstößen.

Die Landsberger Allee ist eine der zentralen Verkehrsadern für die östlichen Stadtteile, erstreckt sich auf elf Kilometern Länge durch vier Bezirke und kreuzt diverse Hauptverkehrsstraßen, wie den Blumberger Damm, die Danziger Straße oder die Märkische Allee. Den Verbänden Changing Cities, Fuss e.V. und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) Nordost zufolge sind entlang der Straße in den vergangenen zweieinhalb Jahren sieben Menschen gestorben, vier waren demnach zu Fuß unterwegs. 2021 war in zwei der drei tödlichen Unfälle eine Straßenbahn involviert, beim dritten überfuhr der Fahrer eine Kehrmaschine einen Fußgänger.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein elfjähriges Kind, das die Landsberger Allee zu Fuß überqueren wollte, ist von einem Autofahrer lebensgefährlich verletzt, wenige Tage später starb es im Krankenhaus.

Foto: Thomas Peise

Landsberger Allee: Fuss e.V. wirbt für feste Blitzer

Entsprechend forderten die Initiativen auch, die Sicherheit vor allem für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen. Dazu nannten sie, das Tempo auf der Landsberger Allee zu reduzieren – die Höchstgeschwindigkeit beträgt dort auf Teilabschnitten bislang noch 60 Kilometer pro Stunde. Auch feste Blitzeranlagen an Fußgängerüberwegen hält Roland Stimpel vom Fuss e.V. für dringend notwendig, denn: „Die Straße ist breit, gerade und zum Schnellfahren gebaut.“

Auf Anfrage teilt Jan Thomsen, Sprecher der Senatsmobilitätsverwaltung mit, dass mehrere Vorhaben laufen, um die Landsberger Allee sicherer zu gestalten. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die die Berliner Unfallkommission vereinbart hat. Diese befasst sich nach tödlichen Unfällen immer mit dem jeweiligen Ort und erarbeitet kurz- bis langfristige Änderungen, durch die ähnlich gefährliche Situationen in Zukunft vermieden werden sollen.

Landsberger Allee: Künftig Tempo 50 statt Tempo 60

Ein Punkt ist dabei auch das erlaubte Tempo. „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Landsberger Allee soll zwischen Arendsweg und der Rhinstraße, wo bislang 60 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, auf 50 Kilometer pro Stunde gesenkt werden“, so Thomsen. Die Anordnung dazu sei bereits getroffen, wegen notwendiger Anpassungen an den dortigen Ampeln aber noch nicht umgesetzt. Einen Zeitpunkt, wann das geschehen soll, nennt er allerdings nicht.

An Ampeln entlang der Landsberger Allee ist noch eine weitere Veränderung geplant. So befände sich bei einigen Ampeln das Signal für die Rechtsabbieger direkt neben dem Signal für den geradeausfahrenden Verkehr, wobei letzteres nicht durch eine Pfeilmaske speziell gekennzeichnet sei. „Hier ist also Verwechslung möglich“, erklärt der Verwaltungssprecher. Um solche Verwechslungen zu vermeiden, sollen daher alle Ampeln eine neue Gestaltung bekommen, wobei das Signal für den Geradeausverkehr mit einem Geradeauspfeil versehen wird. Dies sei aber noch in Bearbeitung.

Zwischen Pyramidenring und Marzahner Brücken kommen neue Radwege

Infolge eines Zusammenstoßes zwischen einer Tram und einem Pkw an der Kreuzung zur Liebenwalder Straße wurde außerdem entschieden, dort die Sichtverhältnisse zu verbessern. Dafür sollen Pflanzen in dem Bereich zurückgeschnitten werden. Der Beschluss dieser Maßnahme ist inzwischen aber auch schon rund ein halbes Jahr her – er wurde auf der Sitzung der Unfallkommission Ende Oktober 2021 gefällt.

An Teilstrecken soll sich auch etwas an der Qualität der Rad- und Gehwege tun. So ist geplant, zwischen Pyramidenring und den Brücken am Knotenpunkt mit der Märkischen Allee die Seitenbereiche zu sanieren. In diesem Zuge würden auch neue Radwege angelegt, so Thomsen. Zudem würden mit dem geplanten Neubau des Marzahner Verkehrsknotens auch neue Ampeln, Radverkehrsanlagen und Gehwege in dem Bereich errichtet. Der Verkehrsknoten soll ab Ende des Jahres erneuert werden, nach derzeitigen Schätzungen zufolge für gut 150 Millionen Euro. Allerdings wird sich das Vorhaben aufgrund der Komplexität unter anderem durch die drei neuzubauenden Brücken über sieben Jahre, also bis Ende 2029, ziehen.

Auch Felix Reifschneider, Verkehrsexperte der FDP-Fraktion, sieht Handlungsbedarf an der Landsberger Allee. „Die Probleme gehen von Friedrichshain bis Marzahn“, sagt er. Das Tempo von 60 auf 50 Kilometer pro Stunde zu verringern, hält er dabei nur für begrenzt wirksam, um Unfälle zu verhindern. Stattdessen benötige man baulich getrennte Radwege insbesondere im Kreuzungsbereich. „Das ist die wirksamste Maßnahme gegen Abbiegeunfälle“, sagt er. Zugleich seien mehr Kontrollen durch die Polizei und mehr Tempo beim Umbau von Unfallkreuzungen nötig. „Sobald es darum geht, baulich eine Kreuzung zu verändern, hinkt Berlin den Empfehlungen der Unfallkommission hinterher“, so Reifschneider.