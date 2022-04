Nach Eilantrag: Pro-Palästinensische Demo in Berlin bleibt verboten

Berlin. Die für Freitag angekündigte pro-palästinensische Demonstration in Kreuzberg bleibt vorerst verboten. Das Verwaltungsgericht Berlin wies einen Eilantrag gegen ein Verbot der Polizei am Freitag zurück, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Zunächst war offen, ob die Veranstalter vor das Oberverwaltungsgericht als nächste Instanz ziehen.

Nach den antisemitischen Ausfällen bei einer pro-palästinensischen Demonstration am vergangenen Wochenende hatte die Berliner Polizei eine für den heutigen Freitag angemeldete Demonstration mit einer ähnlichen Ausrichtung verboten. Es bestehe die Gefahr, dass es zu volksverhetzenden und antisemitischen Ausrufen, zu einer Verherrlichung von Gewalt, Einschüchterungen und Gewalttätigkeiten kommen könnte, hieß es. Das habe die Prüfung der Versammlungsbehörde „basierend auf Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit“ ergeben, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Auch Ersatzveranstaltungen seien bis einschließlich 1. Mai verboten.

Die Veranstalter der Demonstration klagten daraufhin gegen das Verbot der Polizei. Dem Verwaltungsgericht Berlin liege ein entsprechender Eilantrag vor, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Das Gericht entschied nun noch am selben Tag darüber. Die Demonstration war als „Protestdemonstration gegen die israelische Aggression in Jerusalem“ angemeldet. Der Aufzug sollte am Oranienplatz starten und über die Oranienstraße und den Kottbusser Damm zum Hermannplatz verlaufen.

Einsatzführer der Polizei: Straftaten werden unterbunden

Trotz des Verbots ist die Berliner Polizei einer Sprecherin zufolge an diesem Freitag mit mindestens 600 Polizisten in Kreuzberg im Einsatz, um entweder eine mögliche Versammlung zu unterbinden, sollte das Gericht den Eilantrag abweisen. Steffen Dopichay, Polizeiführer des Einsatzes, sagte am Freitag: „Wenn sich Personen trotz Verbot versammeln, werden wir Platzverweise aussprechen“. Und weiter: „Wir werden jegliche antisemitische, strafrechtliche Äußerung unterbinden“, so Dopichay. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende sind deutlich mehr Einsatzkräfte vor Ort. Damals waren es lediglich 170 Polizisten.