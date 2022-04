Rammstein: Neues Album ab Mitternacht in Berlin zu kaufen

Berlin. Im Kulturkaufhaus Dussmann an der Friedrichstraße bereitet man sich auf einen großen Andrang vor. Der Grund: Dussmann bietet um Mitternacht in der Nacht auf Freitag, 29. April, als erster Händler in Berlin das neue Album der Band „Rammstein“ zum Verkauf an. Dafür öffnet das Geschäft den Seiteneingang in der Mittelstraße.

Das neue Album der international erfolgreichsten deutschen Band heißt „Zeit“. Auf dem Albumcover ihres siebten Albums sind die sechs Musiker im Berliner Trudelturm in Adlershof zu sehen, der auch schon als Kulisse für Szenen in Sciene-Fictionen Filmen diente. Die elf Songs auf dem neuen Album handeln von Ende, Abschied, Alter, schwindender Zeit. Im Internet und in verschiedenen Medien wurde deshalb schon spekuliert, ob sich Rammstein mit diesem Werk verabschiedet.

Anlass dazu gibt vor allem der letzte Song. „Adieu“ heißt das musikalische Stück. Er handelt vordergründig von einem Verstorbenen, steckt aber voller Anspielungen auf ein Aus. Ist mit „Sogar die Sonne wird verglüh’n“ der seit 20 Jahren bei Konzerten frenetisch gefeierte Erfolgstitel „Sonne“ gemeint? Trost scheint zu folgen: „Keine Angst, wir sind bei dir“. Aber dann gleich: „Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird gescheh’n.“ All das kann natürlich auch nur ein Gag sein.

