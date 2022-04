„Forbes“ zeichnet „Hotel de Rome“ aus

Das „Hotel de Rome“ am Bebelplatz erhält als einziges Haus in Berlin den Five Star Award des Forbes Travel Guide 2022.

Hohe internationale Auszeichnung für das „Hotel de Rome“: Als einziges Hotel Berlins ist das Haus am Bebelplatz in Mitte vom US-amerikanischen Reisemagazin „Forbes Travel Guide 2022“ mit dem Five Star Award gekürt worden und erhält damit die Höchstwertung von fünf Sternen. Die Five Star Awards zählen zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen für herausragende Hotels, beeindruckendes Interior-Design und außergewöhnlichen Service.

„Wir freuen uns sehr über diese besondere Ehrung, als einziges Hotel der Hauptstadt die wohl weltweit renommierteste Auszeichnung der Reisebranche erhalten zu haben“, so General Manager Gordon Debus. „Ich bin sehr stolz auf mein gesamtes Team, dessen leidenschaftliches Engagement für unsere Gäste mit dieser Auszeichnung anerkannt wird.“

Das „Hotel de Rome“ am Bebelplatz ist bekannt für seinen Luxus, den auch prominente Berlin-Besucher gerne genießen.

Trotz der herausfordernden Zeiten in den vergangenen Jahren habe sich das „Hotel de Rome“ zuletzt stetig weiterentwickelt, um den steigend hohen Ansprüchen von Luxusreisenden gerecht zu werden und sie mit einzigartigen Erlebnissen zu begeistern, heißt es aus dem Luxushaus zu der Auszeichnung. Die Dachterrasse mit Panoramablick über die Stadt ziehe nicht nur Hotelgäste an, sondern sei auch ein beliebter Treffpunkt für die Berlinerinnen und Berliner. An diesen Erfolg knüpfte das neu eröffnete Bar-Restaurant-Konzept „Chiaro“ an. In Kooperation mit Tim Mälzer wurde ein kulinarisches Erlebnis entwickelt, das feinste italienische Spezialitäten und das entspannte Ambiente wie bei „La Nonna“ zu Hause mit japanischen Geschmacksnoten verbindet.

Der „Forbes Travel Guide“ ist das einzige globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants und Spas. Anonyme professionelle Kritiker reisen einmal im Jahr um die ganze Welt, um Kandidaten auf der Grundlage von bis zu 900 objektiven Standards mit Sternen zu bewerten. Die Höchstwertung mit fünf Sternen (Five Star Award) steht für herausragende, oft ikonische Hotels, wobei der Schwerpunkt auf außergewöhnlichem Service liegt. Der unabhängige Bewertungsprozess ist die einzige Möglichkeit, eine Fünf-Sterne-, Vier-Sterne- oder empfohlene Bewertung zu erhalten.