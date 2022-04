Das sind Berlins sozial stärkste und schwächste Kieze

Berlin. Keine vier Wochen, nachdem die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit ihrem Monitoring „Soziale Stadtentwicklung“ eine Analyse der Berliner Stadtteile vorlegte, hat nun die Senatsverwaltung für Gesundheit mit ihrem „Gesundheits- und Sozialstrukturatlas 2022“ nachgezogen. Nach 20 verschiedenen Daten zum Erwerbsleben, zur sozialen Lage und zur gesundheitlichen Situation haben die Autoren drei Indizes gebildet, die die Entwicklung eines Kiezes noch vielschichtiger und detaillierter abbilden. Diese lassen sich mit den Erkenntnissen des letzten Atlas von 2013 vergleichen.

Demnach hat sich die Lage in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg am deutlichsten verbessert, beide Bezirke stiegen in der Rangliste um jeweils zwei Plätze auf. Zu den Absteigern im Bezirksvergleich zählen Spandau, Reinickendorf und Treptow-Köpenick.

Am geringsten sind die sozialen und gesundheitlichen Belastungen der Menschen wie schon 2013 im Südwesten der Stadt. Steglitz-Zehlendorf führt die Rangliste an. Hier ist die Arbeitslosigkeit niedrig, wenige Wohnungen zählen zur einfachen Wohnlage und die Leute sind gesünder als anderswo in Berlin. Aber auch Pankow, Charlottenburg- Wilmersdorf und Treptow-Köpenick zählen mit ähnlichen Werten zu den guten Gegenden der Stadt.

Im Mittelfeld rangieren Tempelhof-Schöneberg, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg mit durchschnittlichen sozialen und gesundheitlichen Belastungen. Dahinter folgen Reinickendorf sowie mit noch einmal größeren Problemen Mitte, Spandau und Neukölln. „Diese vier Bezirke weisen die höchsten Arbeitslosenquoten und die höchsten Anteile an SGB II-Leistung Beziehenden auf. Weiterhin haben sie die höchsten Anteile an Wohnungen in einfacher Wohnlage und die höchste vorzeitige Sterblichkeit sowie die niedrigste mittlere Lebenserwartung“, heißt es in dem Bericht.

Allerdings ist die Lage auch innerhalb der Bezirke nicht einheitlich. So findet sich auch in Spandau und Mitte in einem Viertel der betrachteten Kieze oder Planungsräume eine sehr günstige Situation, dagegen sind die Belastungen in jedem zehnten Kiez in Pankow hoch.

Als Berliner Problemzone identifizieren die Autoren den Norden und Nordwesten Neuköllns sowie die Gropiusstadt im Süden dieses Bezirks. Dazu zählt auch der Norden Kreuzbergs, Teile von Marzahn und Hellersdorf sowie Neu-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg. Im Norden der Stadt zieht sich eine Kette von belasteten Ortsteilen über Märkisches Viertel, Reinickendorf, Gesundbrunnen, Wedding und Moabit bis in den nordöstlichen Teil von Charlottenburg und den Norden Spandaus.

Die beste soziale Lage haben diese fünf von 428 Planungsräumen, dort leben keine beziehungsweise fast keine Empfänger von Grundsicherung:

Adlershof West, Treptow-Köpenick

Nördlicher Landwehrkanal, Mitte

Krumme Lanke, Steglitz-Zehlendorf

Eldenaer Straße, Pankow

Eichkamp, Charlottenburg-Wilmersdorf

Am schlechtesten ist die Lage in folgenden fünf Kiezen: