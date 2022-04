Flaschenwürfe auf türkischen Mann: Staatsschutz ermittelt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Berlin. Die Berliner Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlich rassistischen Angriffs gegen einen unbekannten Flaschen-Werfer im Bezirk Lichtenberg. Dieser habe am frühen Sonntagabend an einer Parkbank einen 27 Jahre alten Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit angegriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt habe die Ermittlungen zu der mutmaßlich politisch motivierten Tat übernommen, hieß es.

Zunächst soll der offensichtlich alkoholisierte Mann den 27-Jährigen nach dessen Nationalität gefragt und ihm zu verstehen gegeben haben, dass er nichts auf der Bank zu suchen habe. Dann soll er eine Bierflasche auf eine benachbarte Bank geworfen und versucht haben, den Mann zu treten. Eine weitere Flasche, die er nach dem 27-Jährigen warf, habe nur knapp dessen Kopf verfehlt.

© dpa-infocom, dpa:220425-99-40096/2