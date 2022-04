Fritz von Weizsäcker erstochen: Mörder tot aufgefunden

Berlin. Der Mörder von Professor Fritz von Weizsäcker ist tot in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgefunden worden. Das berichtete die Zeitung BILD am Freitag unter Berufung auf die Senatsverwaltung für Gesundheit, die zuständig ist, weil Gregor S. eine psychische Störung bescheinigt worden war. Gregor S. sei bereits am 18. April tot in seinem Bett gefunden worden. „Die Todesursache ist uns derzeit nicht bekannt“, sagte Andrea Lorenz, Sprecherin von Gesundheitssenatorin Ulrike Grote (Grüne), gegenüber der Zeitung.

Gregor S. hatte am 19. November 2019 den jüngsten Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg erstochen. Das Gericht hatte den 57-jährigen Täter aus Andernach in Rheinland-Pfalz im Sommer 2020 wegen Mordes an dem Mediziner und versuchten Mordes an einem Polizisten zu einer Gesamtstrafe von zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem ordnete es die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Gregor S. zeigte im Prozess keine Reue

Laut Urteil hatte der Lagerist heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen Weizsäcker gegen Ende eines Vortrags ein Messer in den Hals gerammt. Der Professor starb. Der Polizist, der den Angreifer überwältigte, wurde schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, dass der Angreifer aus Hass auf die Familie des Getöteten, insbesondere auf den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, handelte. Wogegen sich der Hass gegen die Familie genau richtete, blieb in dem Prozess unklar. Er habe in der ihn zwanghaft beschäftigenden Fehlvorstellung gelebt, dass Richard von Weizsäcker für die Herstellung des im Vietnamkrieg durch US-Streitkräfte eingesetzten Entlaubungsmittels „Agent Orange" mitverantwortlich gewesen sei, hieß es später im Urteil. Der Täter hatte die Tat gestanden, aber keinerlei Reue gezeigt.

