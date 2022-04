Drogenhandel im großen Stil: Drei Männer vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Gegen drei Männer, die im großen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen, beginnt am heutigen Morgen (9.30 Uhr) der Prozess vor dem Berliner Landgericht. In dem sogenannten Encrochat-Verfahren soll es um illegale Geschäfte in Höhe von insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro gehen. Die 23- bis 49-jährigen Angeklagten sollen als Bande agiert haben. Unter Nutzung des Krypto-Messengerdienstes Encrochat hätten sie laut Ermittlungen von März bis Juli 2020 mit Marihuana und Kokain gehandelt sowie Amphetamin zum Weiterverkauf hergestellt. 30 mutmaßliche Taten sind angeklagt. Für den Prozess sind bislang sechs Tage bis zum 18. Mai geplant.

